Los padres de Lola Chomnalez: "Estamos cerca de conocer la verdad"

Locales

Los padres de Lola Chomnalez, la adolescente argentina que fuera asesinada en Valizas en diciembre de 2014, estuvieron en Uruguay días atrás para hablar con el nuevo fiscal del caso, Jorge Vaz, y también para mostrar los resultados de una investigación paralela que realizaron.

"Estamos trabajando en equipo. No queremos ilusionarnos, pero estamos esperanzados: siento que empezamos a estar cerca de conocer la verdad", le dijo Adriana Belmonte a Clarín.

El informe entregado a la Justicia contiene "sugerencias y aportes que podrían derivar en nuevas líneas de investigación", según manifestó el abogado de la familia.

Por ejemplo, los padres de Lola están seguros de que no salió sola a caminar por la playa el 28 de diciembre, como se afirmó hasta ahora. "Ella no haría sola 4,5 kilómetros de ninguna manera. No le gustaba estar expuesta al sol, usaba protector, sombreros. Además, no llevó su celular, cosa que no existe en un chico, ni tampoco su agua bendita con la imagen de la Virgen, que estaba en la casa de la madrina y que siempre la llevaba consigo", aseguró su padre, que agregó que no pararán "hasta saber la verdad".

Fueron muy duros con la familia que alojaba a Lola en Valizas (la propia madrina de la chica), porque se "borraron olímpicamente". A tal punto que recordaron algo que les dijo un jefe policial en nuestro país. "¿Ustedes están seguros que son amigos? Porque actúan como enemigos", les dijo, sobre el hecho de que "al principio dieron pistas falsas".



"Más de una persona sabe quién mató" a Lola, dijeron sus padres. "Los asesinos para mí están en esa zona, entre Barra de Valizas y Aguas Dulces", apuntó la mamá de Lola, cuya esperanza es que se produzca el quiebre dentro de la comunidad y la persona que sabe algo lo cuente. "Más que nunca tenemos esperanzas", concluyó el padre en la charla con Clarín.



Esta mañana, en el marco de este caso, fue citado a declarar un hombre que ya había pasado por el juzgado en abril de 2015.

En diálogo con Montevideo Portal, el fiscal Vaz afirmó que en los tres meses que lleva en la Fiscalía rochense (hasta febrero de este año era fiscal adjunto en la de Colonia) estudió el "voluminoso" expediente del caso y trazó su propia línea de investigación, que presentó a los padres de la joven argentina y con la cual hará una solicitud al juez en los próximos días.

Aunque no pudo dar detalles de la investigación, indicó que se trata de elementos que ya fueron investigados antes, pero sobre los que desea profundizar.

"Creo que se va a resolver, no sé si lo voy a poder resolver yo, pero creo que sí", reflexionó Vaz, quien señaló que una de las muestras de ADN recogidas en la escena del crimen al comienzo de la investigación se compara "todos los viernes" por la Dirección de Policía Científica con cada una de las personas que son ingresadas al sistema penal uruguayo.