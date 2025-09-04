Política

Los números del Presupuesto en detalle: cómo son las partidas y el aumento en áreas clave

El Poder Ejecutivo presentó el domingo el proyecto de Ley de Presupuesto, donde busca trazar su hoja de ruta para áreas clave como infancia, seguridad, educación y salud, a través de partidas específicas.

El presupuesto proyectado para cada año del quinquenio es el siguiente:

2025 2026 2027 2028 2029 $926.276 millones $993.397 millones $995.854 millones $994.900 millones $996.148 millones

Estos recursos se distribuyen entre la Administración Central, organismos del artículo 220 (como ANEP, ASSE, INAU), subsidios, intereses, y transferencias a la seguridad social.

Infancia, adolescencia y población vulnerable

En el desglose por algunas políticas y programas específicos, en cuanto a infancia, adolescencia y población vulnerable, el proyecto de Presupuesto plantea distintas partidas.

• Bono Crianza: $318 millones en 2026 y 2027, aumentando a $425 millones en 2028 y 2029.

• Canasta Higiénica Menstrual: Inicia con $96 millones en 2026 y aumenta progresivamente hasta $181 millones en 2029.

• Programa Calle: Un total de $322 millones para 2026, aumentando a $339 millones a partir de 2027.

• INAU - Cobertura Primera Infancia: $196 millones anuales.

• INAU - Clubes de Niños y Centros Juveniles: Las partidas combinadas para ambos programas suman $107 millones en 2026 y crecen hasta $336 millones en 2029.

Educación

Las partidas incrementales para la enseñanza también incluyen determinados bonos o becas, como el anunciado bono de apoyo escolar.

Bono Escolar (ANEP): se implementará un bono anual de $2.500 para las familias de la educación inicial y primaria pública. La política, que comenzó en 2025, se ampliará gradualmente hasta cubrir a más de 300 mil estudiantes en 2029.

2026 2027 2028 2029 $448,5 millones $601 millones $799 millones $799 millones

Becas de Educación Media: Se quintuplicará el número de becas, pasando de 14.000 a 70.000 al final del quinquenio, y se aumentará el valor de la prestación. El programa contará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La asignación presupuestal para estas becas será de $221 millones en 2026, $368 millones en 2027, $544 millones en 2028 y $875 millones en 2029.



Extensión del Tiempo Pedagógico: se asignarán $590 millones anuales para financiar la alimentación en centros de educación media que amplíen su jornada



Universidad de la República: $350 millones anuales, enfocados en docencia, becas y el Hospital de Clínicas.

Universidad Tecnológica: $100 millones anuales para expansión educativa.

Plan Ceibal: $200 millones en 2026, que duplica a $400 millones en 2029.

Seguridad

En esta área, el proyecto de Presupuesto asigna fondos para medidas alternativas, ingreso de personal y nuevos proyectos tecnológicos.

• Medidas alternativas (tobilleras y otros planes): La asignación total es de $125 millones en 2026 y aumenta a $175 millones anuales a partir de 2027.

• Ingreso de funcionarios (INR): Se destinan $199 millones en 2026, que crecen hasta $1.069 millones en 2029. Se crean 500 cargos de agente (personal policial) y 500 de operador penitenciario.

• Videovigilancia: Una partida de $ 100.000.000 para 2026, de $200.000.000 para 2027 y de $280.000.000 para 2028.

Plan Nacional de Seguridad Pública: Una partida de $ 100.000.000 para 2027 y de $150.000.000 a partir de 2028.

Policía: se prevé el llenado de unas 1.000 vacantes y la creación de nuevos cargos, financiados sobre todo con transformación o supresión de cargos ya vigentes.

• Poder Judicial: Se destinan $52.636.928 para el ejercicio 2026 y una partida anual de $105.273.856 a partir de 2027 para la creación de cargos. El proyecto contempla la creación de dos Juzgados Letrados de Primera Instancia en el interior del país, con competencia especializada en violencia hacia las mujeres basada en género, a partir del 1° de enero de 2027. La asignación anual para estos juzgados es de $78.322.775.

Fiscalía: Se creará en Montevideo una nueva Fiscalía especializada en Violencia Doméstica y de Género, también a partir del 1 de enero de 2027. Para ello, se asigna una partida anual de $14.587.052 para salarios. También se crea la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, dotada con un Fiscal Letrado, dos Fiscales Adscriptos, un asesor y personal administrativo. El financiamiento anual para salarios es de $14.974.873. Para la instalación de la fiscalía en Ciudad del Plata, la asignación anual es de $14.207.97.

Salud

El proyecto de Ley de Presupuesto destina fondos para infancia, primer nivel de atención, salud mental y crea la Agencia de Vigilancia Sanitaria.

• Salud en la infancia (vacunas y atención domiciliaria): Se asignan $277 millones anuales.

• Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención (ASSE): Comienza con $183 millones en 2026 y se estabiliza en $190 millones anuales desde 2027.

• Salud Mental (MSP, ASSE y Mides): Se destinan $230 millones anuales a este fin.

• Agencia de Vigilancia Sanitaria (AViSU): Se crea con una partida anual de $40 millones.

