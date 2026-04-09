Economía

Los números de un posible yacimiento de petróleo en el mar y qué responde Ancap a críticas

Montevideo Portal

La empresa Ancap volvió esta semana a informar sobre el avance de la campaña de exploración sísmica offshore iniciada el 1° de marzo.

Según los datos que presentó la empresa durante un taller con periodistas, el avance del proyecto es de un 38%.

La empresa señaló que la exploración sísmica solo se puede hacer de noviembre a abril, y adjudicó la razón de esto a que el grueso de la pesca transcurre durante los meses de invierno.

“La restricción temporal es una medida precautoria. No hay una evidencia de daño, de impacto, o una certeza de que vaya a ocurrir algo”, dijo Pablo Gristo, jefe de Exploración de la petrolera.

En una misma línea, Santiago Ferro, gerente de Transición Energética, dijo que “no hay evidencia científica concluyente que vincule la sísmica con la disminución de capturas” de peces.

La empresa también informó que desde el 1° de marzo al 5 de abril hubo 332 avistamientos y 100 detecciones acústicas. Se apagó la fuente en 90 ocasiones y se retrasó el encendido de la fuente de sonido en 114 casos.

La empresa remarcó en varios pasajes de su presentación que la probabilidad de un hallazgo exitoso de petróleo o gas es del 25%.

Por su parte, en cuanto al pozo exploratorio sobre el prospecto Chaleco/Bonanza a realizarse en el bloque seis de la plataforma marítima—, el gerente general de Ancap, Nicolás Spinelli, indicó que “se apunta a que comience en la mitad de la primavera de este año”.

“Cuando se dice que no se está preparado, no es la realidad de Ancap. Obviamente que si avanza hay cosas que hacer, pero hay hojas de rutas ya pautadas. Acá no hay improvisación, hay muchos años de trabajo”, dijo el ejecutivo, en alusión a críticas sobre las capacidades técnicas de la petrolera estatal.

Los números del “potencial yacimiento”

Sobre este prospecto del bloque seis, Ancap presentó la posible economía del proyecto para un eventual período de 30 años de producción.

Con una producción cercana 400.000 barriles por día, los ingresos totales podrían ascender a 145.400 millones de dólares. El costo total sería de 46.717 millones de dólares.

Por su parte, se estima una ganancia para el contratista de 41.200 millones de dólares, las ganancias para Ancap de 10.300 millones y la ganancia para el Estado de 46.300 millones.

De este modo, según señaló Ancap, del total de las eventuales ganancias, el 42% de las ganancias sería para el contratista y el 58% para el Estado.

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