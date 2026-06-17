Los “elementos extraños” que surgieron en accidente que terminó con una familia muerta

Montevideo Portal

Desde marzo de este año, la Fiscalía encamina la investigación por un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta 56. El hecho, sucedido precisamente el lunes 30 de marzo, se generó cuando una camioneta impactó por alcance —es decir de atrás— a un auto en el que viajaba una familia.

Como resultado del impacto, el que se presume agravado por la presunta excesiva velocidad con la que circulaba la camioneta, la familia entera falleció en el acto. Las víctimas eran dos niños de dos y nueve años junto a sus padres, una mujer de 28 y un hombre de 32.

El conductor de la camioneta, el vehículo que provocó el siniestro, resultó con heridas menores que no requirieron intervención médica. En su momento, el chofer declaró a la Policía que no había visto el auto contra el que impactó y en el que viajaban los fallecidos.

“No los vi. Cuando quise ver, sentí el ruido y vi todo negro”, dijo el hombre en la escena el día del accidente a los efectivos policiales que acudieron.

Desde entonces, la Fiscalía ha encaminado a la investigación y, si bien parecía una causa sencilla de resolver producto de que el suceso en sí parece bastante claro, han surgido elementos accesorios en el correr de estos meses que ha obligado al Ministerio Público a profundizar las indagatorias.

Además, las autoridades esperan por la pericia final del departamento de Accidentología de Policía Científica, el que revelará los detalles exactos de la velocidad a la que circulaba la camioneta y el estado en el que estaba el vehículo.

Mientras tanto, fuente del caso dijeron a Montevideo Portal que existen algunos “elementos extraños” que aún no tienen explicación. En primera instancia, se estima que el chofer de la camioneta padece una patología en la vista que no estaba, presuntamente, especificada a la hora de realizar el trámite del permiso de conducir.

En este sentido, el profesional médico que lo evaluó dio el visto bueno para la obtención y aprobación de dicha libreta. Por esto, ahora la Fiscalía deberá cotejar algunos documentos, como la historia clínica y otros informes profesionales, con el fin de esclarecer dicha línea de investigación.

En el auto de las víctimas viajaban los padres de los menores, identificados como Gustavo Daniel Souza y María Ximena Russo. Por otro lado, un quinto ocupante iba en el vehículo familiar. Este hombre era compañero de Souza en el establecimiento donde ambos trabajaban. De acuerdo con los primeros datos, fueron hasta la ciudad de Florida y regresaban al campo, luego de hacer algunas compras que tenían previstas.