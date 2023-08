Los elementos con los que Fiscalía avanza hacia la acusación de Gustavo Penadés

Judiciales

El caso por explotación sexual contra el senador Gustavo Penadés y el profesor de Historia Sebastián Mauvezín avanza en los tiempos previstos por la Fiscalía y, dentro de todo, el proceso se ha encaminado medianamente rápido, algo que es vital para la fiscal Alicia Ghione.

El hecho de que la investigación se enlentezca o los tiempos se extiendan más allá de lo previsto suele ser un obstáculo en casos de explotación y abuso sexual porque las víctimas necesitan declarar cuanto antes frente a la Justicia. La semana pasada declararon nueve de los 10 denunciantes; solo uno no pudo asistir a la sede del Ministerio Público, pero se prevé que lo haga en los próximos días.

Con la palabra de las víctimas y los elementos que tiene Ghione contra Mauvezín y Penadés, es de esperar que a partir de la próxima semana la Fiscalía presente la acusación en contra de los denunciados y su posterior pedido de imputación por —en principio— delitos de explotación sexual.

Más allá de lo que ha recabado el Ministerio Público de los moteles señalados por las víctimas, así como también información referente al método de pago utilizado por Penadés en dichos lugares, en los últimos días se sumaron escuchas telefónicas a la carpeta fiscal.

En los audios que tiene en su poder Ghione, se relaciona a uno de los involucrados y “hay una clara referencia a los delitos que se investigan”, dijo una fuente de la causa a Montevideo Portal. Según adelantó el informante, allí se relaciona a menores de edad con uno de los acusados y los diferentes encuentros que se coordinaban, algo que los denunciantes ya han contado en sus declaraciones.

En la audiencia del pasado viernes 18, la Fiscalía solicitó a la Justicia que se incautaran los pasaportes y los celulares de Mauvezín y Penadés, por lo que se les prohibió salir del país por 180 días. Si bien las defensas de los acusados —a cargo de Juan Carlos Fernández Lecchini y Javier Vega— se opusieron, el Poder Judicial dio el visto bueno al Ministerio Público y la medida quedó efectiva.

Con los elementos que tiene la Fiscalía, que abarcan nueve declaraciones de víctimas, escuchas telefónicas e información que volcaron los moteles, es de esperar que se solicite la imputación de los acusados en los próximos días. Esta semana, según indicó otra fuente de la causa, no están previstas audiencias, aunque no se descarta que declare la décima persona que no pudo hacerlo la semana pasada. Cabe aclarar que esta instancia será de carácter reservado y en la modalidad de cámara Gesell.

