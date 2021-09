Los documentos que vinculan al exdueño de Fripur con un yate amarrado en España

Locales

El ex vicepresidente de la empresa Alberto Fernández está embargado por unos US$20 millones, pero no se encuentran bienes a su nombre.

A mediados del 2020 la Justicia uruguaya le concedió la prisión domiciliaria a uno de los dueños de la empresa pesquera Fripur, Alberto Fernández. El Juzgado Letrado Penal de 22° Turno hizo lugar al pedido de habeas corpus que presentaron los abogados defensores de Fernández, Andrés Ojeda y Fernando Posadas. Según informó el diario El País en ese entonces, el fallo dice que la domiciliaria otorgada al empresario es concedida de forma "provisoria mientras perdura la emergencia sanitaria o se resuelve el incidente respectivo".

Búsqueda consigna este jueves en una nota escrita por Guillermo Draper que el cierre de Fripur causó problemas en los balances de varios acreedores, entre ellos, el Banco República, y que cobrarle a Fernández “resulta difícil”. ¿Por qué? Una de las razones es porque no tiene bienes en su propiedad, según dijeron fuentes cercanas al concurso de acreedores. En tal sentido, el semanario indica que solo en el expediente judicial Fernández suma una deuda de 20 millones de dólares producto del “déficit concursal”.

El medio anteriormente mencionado informa que el ex vicepresidente de Fripur realizó una salida transitoria habilitada a Paraguay y España, y que en un puerto deportivo del país del viejo continente está atracado un yate que llegó desde Punta del Este y que presuntamente está vinculado al empresario -de acuerdo a los datos que accedió Búsqueda-, pero el empresario negó que sea suyo.

El semanario aclara que los acreedores no tienen conocimiento de nuevos bienes propiedad de Fernández, aunque sospechan que es propietario de un barco. No obstante, también explicaron que es “difícil probarlo”. Corazón de León era el nombre de la nave que se le atribuía al empresario, pero cuando el frigorífico pesquero sufre los eventos económicos conocidos este se lo vendió al entonces gobernador de San Petersburgo, Georgy Poltavchenko, consigna Búsqueda.

No obstante, tras un pedido de informes de Nibia Reisch, se conoció que Corazón de León era propiedad de una sociedad comercial constituida en Estados Unidos denominada “ARFA Marine LLC”. Esta sociedad se conformaría con las iniciales de Fernández, cuyo nombre completo es Alberto Rodrigo Fernández Alonso.

La investigación del semanario llegó a conseguir el número de teléfono de la persona que realizó el trámite ante la Prefectura para habilitar la navegación del barco y quien aparece es el contacto del Consulado Honorario de Malta en Montevideo. Según Búsqueda, Fernández es desde hace años el cónsul de ese país en la capital uruguaya.

Draper se comunicó con ese celular y pidió por Fernández. Desde el otro lado se le comunicó que no se encontraba disponible. A continuación, el periodista consultó si el teléfono al que estaba llamando era el del consulado de Malta y la respuesta fue afirmativa.

Minutos más tarde, recibió un mensaje desde ese teléfono que preguntó: “Cuál es su pregunta por Malta con mucho gusto le contesto”. Draper volvió a llamar y quien atendió fue Fernández.

A continuación, un extracto de la conversión de Fernández con Búsqueda:

Fernández: Sí, hola. Digamé.

Búsqueda: Hola. ¿Alberto Fernández?

Fernández: Cooorrecto.

Búsqueda: ¿Qué tal? Lo llamo del semanario Búsqueda. Vi este número en el consulado y también lo vi como número de teléfono de referencia de una sociedad de Delaware propietaria de un barco. Me preguntaba por qué compartían teléfono esos dos lugares. Entiendo que el barco es suyo, entonces.

Fernández: Ni idea. No, no, señor, no es. Hace muchos años… una parte tenía yo.

Búsqueda: ¿Cuándo dejó de tenerlo?

Fernández: Hace ya como 15 años.

Búsqueda: En realidad los documentos presentados a Prefectura son bastante más recientes…

Fernández: No sé, puede ser. Puede ser todo, puede ser… hace 15 años… los socios éramos seis personas.

Búsqueda: ¿El barco usted sabe dónde está ahora?

Fernández: Ni idea.

Búsqueda: ¿Usted volvió a Paraguay o sigue en España?

Fernández: Señor, que le vaya muy bien. Muchas gracias.

Por último, el semanario consigna que sitios especializados en el tema aseguran que el barco, que cambió su nombre a Perseverance, estuvo en el puerto de Piriápolis, luego en Punta del Este y posteriormente en un puerto deportivo en San Pedro de Pinatar, en Murcia, España, lugar que Fernández declaró que iría.

Montevideo Portal dialogó con fuentes cercanas a Fernández, quienes aseguraron que el empresario ya está en Uruguay debido a que tenía plazo de volver hasta el 3 de setiembre.