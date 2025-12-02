Policiales

Los detuvieron por circular con una matrícula y se atrincheraron en rambla de Montevideo

Montevideo Portal

Dos personas se encuentran atrincheradas en un auto en la rambla de Montevideo y la calle 21 de Setiembre, en la zona de Pocitos. Ambos no quieren descender del vehículo porque se niegan a que desde la Intendencia de Montevideo (IM) los guinchen.

La detención se dio porque un grupo de inspectores de tránsito vio al vehículo circular con una sola matrícula. Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal, desde la comuna están esperando para llevarse el auto.

Efectivos de la Policía están en el lugar y llamaron a un grupo de negociadores para tratar de destrabar la situación. Hasta que no salgan, el auto no puede ser guinchado.

