Los detuvieron por circular con una matrícula y se atrincheraron en rambla de Montevideo

Montevideo Portal
Dos personas se encuentran atrincheradas en un auto en la rambla de Montevideo y la calle 21 de Setiembre, en la zona de Pocitos. Ambos no quieren descender del vehículo porque se niegan a que desde la Intendencia de Montevideo (IM) los guinchen.
La detención se dio porque un grupo de inspectores de tránsito vio al vehículo circular con una sola matrícula. Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal, desde la comuna están esperando para llevarse el auto.
Efectivos de la Policía están en el lugar y llamaron a un grupo de negociadores para tratar de destrabar la situación. Hasta que no salgan, el auto no puede ser guinchado.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]