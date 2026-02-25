Economía

Los datos de recaudación de DGI en enero: ¿cómo le fue a cada impuesto al inicio del año?

Montevideo Portal

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó su Informe Mensual de Recaudación Correspondiente al mes de enero de 2026.

Según los datos presentados, la recaudación total bruta alcanzó los $ 64.522 millones en el primer mes del año, lo que representó un incremento de 1,4% a precios corrientes. Al descontar el efecto inflacionario, la variación interanual de la recaudación fue -2,0%.

La recaudación neta, descontada la devolución de impuestos, alcanzó los $ 57.469 millones, una variación interanual en términos reales de -0,7%.

Por su parte, en el acumulado de los últimos 12 meses la variación interanual real fue de 1,2%.

Como todos los meses, DGI también presentó la evolución de la recaudación de los principales impuestos del esquema tributario.

En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la recaudación alcanzó los $ 31.907 millones en enero 2026. Esto implicó el 49,5% de la recaudación total bruta. En enero, la variación real fue de -2,7% y la del año móvil de 1,9%.

En tanto, el Impuesto Específico Interno (Imesi) tuvo una recaudación de $ 5.500 millones en el primer mes del año, lo que representó el 8,5% de los ingresos del fisco. La variación real para este impuesto en este mes fue de 0,1%, mientras que la del año móvil fue de -1,5%.

La recaudación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) alcanzó en enero los $ 6.931 millones en enero de este año, un 10,7% de la recaudación total bruta. En este mes, la variación real para este del impuesto fue de -6,1%, al tiempo que en el año móvil se registra una suba de 0,5%.

Por último, en cuanto al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), este tributo recaudó $ 12.936 millones, lo que representó un 20,0% del total que ingresó a DGI en el mes. La variación real fue de -0,1% y la del año móvil de 2,5%.

