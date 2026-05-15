Los datos de recaudación de DGI en abril: ¿cómo le fue a cada impuesto?

Montevideo Portal

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó su Informe Mensual de Recaudación Correspondiente al mes de abril de 2026.

Según los datos presentados, la recaudación total bruta alcanzó los $ 68.384 millones en el cuarto mes del año, lo que representó un incremento de 13,4% a precios corrientes. Al descontar el efecto inflacionario, la variación interanual de la recaudación fue 9,9%.

La recaudación neta, descontada la devolución de impuestos, alcanzó los $ 58.533 millones, una variación interanual en términos reales de 10,9%.

Por su parte, en el acumulado de los últimos 12 meses, la variación interanual real, fue de 1,0%.

Como todos los meses, DGI también presentó la evolución de la recaudación de los principales impuestos del esquema tributario.

En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la recaudación alcanzó los $ 28.912 millones en marzo 2026. Esto implicó el 42,3% de la recaudación total bruta. En abril, la variación real fue de 9,7% y la del año móvil de 1,4%.

En tanto, el Impuesto Específico Interno (Imesi) tuvo una recaudación de $ 5.285 millones en el cuarto mes del año, lo que representó el 7,7% de los ingresos del fisco. La variación real para este impuesto en este mes fue de -4,6%, mientras que la del año móvil fue de -1,2%.

La recaudación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) alcanzó los $ 14.749 millones en marzo de este año, un 21,6% de la recaudación total bruta. Este mes, la variación real para este del impuesto fue de 17,6%, al tiempo que en el año móvil se registra 0,3%.

Por último, en cuanto al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), este tributo recaudó $ 11.714 millones, lo que representó un 19,4% del total que ingresó a DGI en el mes. La variación real fue de 9,6% y la del año móvil de -1,0%.