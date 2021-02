Los contadores se enfrentan a una forma nueva de hacer la declaración jurada

Locales

El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), comenzará a dar cursos a sus asociados sobre el sistema aplicativo PADI, una nueva forma de presentar las declaraciones juradas ante DGI. Desde el pasado 2 de febrero se comenzaron con los cursos sobre el primer formulario que los contadores deben presentar este mes.

Según explicó la presidenta del CCEAU, Virginia Romero, hay una lista de espera "importante", lo que muestra que para todos los colegas "es fundamental conocer de primera mano las particularidades de este nuevo formulario".

"El Colegio, como en todas las oportunidades, trata de estar a la vanguardia. Este curso no se está dando hoy en ningún lado y necesitamos presentar las declaraciones en febrero. Por lo tanto, ahí vemos la importancia de estar, ser socio del colegio, porque esto es un curso que es exclusivamente para socios. Es tanta la demanda que no podemos admitir que los no socios asistan a los cursos", explicó Romero.

La idea del CCEAU es poder asistir a los colegas en el ejercicio de su profesión a través de cursos, seminarios y charlas. "El Colegio no es una institución que tenga ánimo de lucro, por lo tanto, el precio que nosotros cobramos por el curso es un precio accesible que todos los colegas pueden acceder. Hasta el momento tenemos más de 400 colegas en lista de espera para hacer el curso", dijo Romero.

La idea del CCEAU, teniendo en cuenta la alta demanda, es realizar más ediciones del curso para que todos puedan acceder a él.

"Los contadores vamos a tener que utilizar este formulario para presentar los balances con vencimiento ahora en febrero, entonces, es un aplicativo nuevo, tiene una concepción distinta a lo que nosotros veníamos utilizando por lo que es necesario tener las bases firmes para que la información que presentamos a la DGI sea confiable como siempre", finalizó la presidenta del CCEAU.