Los cambios que tendrá el proyecto sobre violencia en el deporte en busca de su aprobación

El diputado blanco Pedro Jisdonian, impulsor del proyecto de ley para prevención de la violencia en el fútbol y escenarios deportivos, afirmó que como promotor de la iniciativa está dispuesto a que se retiren los incisos que habilitan sanciones a los clubes —los que generaron reclamos de instituciones como Nacional y Peñarol, entre otras— para que el texto sea aprobado por el Senado.

Además, en diálogo con Montevideo Portal, Jisdonian dijo que el objetivo de la iniciativa no era perseguir a las entidades deportivas, sino a los violentos. “El objetivo desde un primer momento fue perseguir a los delincuentes, y no a los clubes. Acá lo que se está haciendo es aplicar el Código Penal; no estamos creando delitos. La idea es darle una unidad y que puedan estar organizadas lo que significan las sanciones para este tipo de delitos”, afirmó el legislador nacionalista.

El diputado insistió con que “en ningún momento la intención fue generar un perjuicio a un club”, sino que el objetivo es “erradicar” la violencia en el deporte.

“La duda que podía generar [sobre las sanciones a los clubes], que yo lo expliqué, era para casos donde se pudiera probar que los clubes colaboraron [eventualmente en hechos sancionables]. No es para cualquier caso. Si la realidad indica que eso es un problema, el inciso se saca, y quedan las multas económicas. Y que esas multas vayan a la Secretaría del Deporte para hacer concientización en escuelas y liceos”, agregó Jisdonian.

Así, lo que quedará de lado son algunos incisos del artículo 11, que establece que, más allá de las sanciones económicas dispuestas, también podrá imponerse para las instituciones “la inhabilitación para organizar espectáculos deportivos hasta un máximo de dos años; la clausura temporal del recinto deportivo hasta un máximo de dos años; y la pérdida de condición de localía”.

Como informó Montevideo Portal, el proyecto de Ley, que ya contaba con aprobación de Diputados, iba a ser tratado este miércoles en el Senado. Sin embargo, tanto Nacional, como Peñarol y otras instituciones expresaron a senadores sus reparos a partes de la normativa que establecían sanciones como cierres de canchas o pérdida de localía. Por esto, desde la bancada del Partido Nacional se acordó este miércoles que analizarían cambios, para lograr aprobarlo en esta legislatura, por entender que se trataba de un tema relevante.

Jisdonian apuntó también que durante el proceso de discusión en Diputados habían sido convocadas para opinar del tema la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Secretaría Nacional del Deporte, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, entre otras instituciones. “Acá no es que no se escuchó a nadie. Todo lo contrario”, dijo sobre el texto.

En su primer artículo, de modo general, el proyecto de ley señala que su objetivo es “eliminar el odio, el racismo y la discriminación, así como garantizar el principio de igualdad de trato en el deporte”. Más adelante, en el artículo 2, también se hace referencia a actos xenófobos e intolerantes y también a los gestos o insultos en escenarios deportivos. Y el artículo 3 expresa: “Con carácter general, las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos deberán adoptar medidas adecuadas para evitar la realización de las conductas descritas en el artículo 2° de la presente ley”. “Las disposiciones reglamentarias de todas las entidades deportivas establecerán expresamente la posibilidad de privar los carnets de socios vigentes y de la inhabilitación para obtenerlos durante el tiempo que se determine a las personas que sean sancionadas con carácter firme por conductas de odio, racistas, xenófobas o intolerantes”, agrega, junto a otras requisitorias para las instituciones.

El proyecto de ley establece un conjunto de sanciones para los clubes, entre las que están la inhabilitación para organizar espectáculos deportivos hasta un máximo de dos años o la pérdida de la condición de localía.

Según explicó el legislador, tras los cambios, en caso de que se pruebe que un club colaboró en un acto delictivo, habrá solo sanciones económicas.

Sobre los reparos por la necesidad de cambiar estatutos de los clubes con algunas disposiciones que hacen alusión a socios de los clubes, Jisdonian también mostró disposición a que eso se modifique, ya que “hay cosas mucho más importantes en toda la ley”.

