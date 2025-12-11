Judiciales

Los argumentos por los que Fleitas volvió a archivar denuncia de Mutio contra Ferrero

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, Sandra Fleitas, confirmó el archivo de la revisión la causa en la que Martín Mutio denunció a Mónica Ferrero por irregularidades en la investigación por la que fue condenado por narcotráfico.

La causa ya había sido archivada por el fiscal Gilberto Rodríguez. Fleitas llegó a la misma conclusión, pero su investigación arrojó argumentos diferentes.

El informe de Fleitas indica que los hechos a los que aludió la defensa de Mutio “pretenden acreditar con las probanzas a las que refiere e intenta la misma diligenciar”, por lo que “no corresponde accederse a ello, en la medida que guarda una relación directa con los hechos debatidos y controvertidos en la causa y con los criterios que ya han sido considerados” cuando fue condenado.

La investigación determinó que los abogados del empresario tendrían que haber pedido el diligenciamiento en esa audiencia o usar “herramientas procesales que le permitieren comprobar sus dichos”.

Según la fiscal de Delitos Económicos, “no existen elementos” para interponer el recurso de Mutio, que fue cambiar su defensa y el “el uso abusivo de las vías procesales, como nueva estrategia por no haber podido ejercer la que hubieran considerado en juicio si esta defensa costosa hubiera sido la designada en aquella oportunidad”.

La Justicia celebró el pasado viernes 14 de noviembre una audiencia por el caso de Mutio, el hombre condenado a 15 años de prisión por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo, luego de que su defensa pidiera el reexamen por la denuncia hecha ante presuntas irregularidades en la investigación que lideró la fiscal de Estupefacientes Ferrero.

Uno de los abogados de Mutio, Juan Raúl Williman, había presentado el reclamo formal que fue investigado por el fiscal de Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez. El Ministerio Público entendió que no había elementos para comenzar con las indagatorias y optó por archivarlo.

Sin embargo, los abogados del condenado entendían que Ferrero y algunos funcionarios de la Aduana y Prefectura ocultaron información relevante que, incluso, podría haber evitado la pena de su cliente.

La Justicia entiendió, por contraparte, que existían hechos que ameritaban una investigación. Williman, en declaraciones a la prensa, sostuvo que hay declaraciones que pueden ser falsas, además de ocultamiento de diferentes elementos.

“Se presentaron muchas pruebas en Fiscalía: correos electrónicos, informes, oficios, declaraciones, testimonios”, indicó el penalista, e insistió en que quiere saber qué pasó con determinada información “realmente útil que requiere de una investigación” que no se había hecho.