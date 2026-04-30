Los Cipriani e INAU: Abdala recordó idas de niños a la chacra y “lazos indestructibles”

El expresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) Pablo Abdala se refirió al proceso con el que Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani adoptaron a su hijo, que se volvió polémica en el marco del indulto que el gobierno le dio a la modelo acusada de organizar fiestas con prostitutas VIP para Silvio Berlusconi.

Abdala recordó que el proceso de adopción del niño —cuyo padre estaba preso y su madre sufre adicciones y estaba en situación de calle— comenzó en 2018, cuando el Frente Amplio gobernaba al país.

El actual diputado blanco dijo que el 2019 fue un año bisagra en la adopción del menor, ya que “se generaron vínculos entre ese niño y esta familia tan fuertes, tan sólidos, que eso fue lo que desencadenó y desembocó después en el proceso de adopción y en las decisiones que la Justicia adoptó”.

Abdala dijo que durante esos años el niño fue visitado por quienes ahora son sus padres adoptivos, que “visitaban y ayudaban al hogar”. “El hogar les abrió las puertas, ellos ayudaron mucho en muchos aspectos. Tanto esto fue así como incluso había paseos con educadores y con funcionarios del INAU a las instalaciones o a la chacra de esta familia para que pasaran todos los niños una jornada, una tarde”, rememoró, en base a los expedientes del caso.

En 2020, la familia Cipriani pidió que el niño pasara una temporada con ellos en los meses de verano, pero fue rechazada por el INAU, que lo consideró “muy prematuro”. En ese entonces, los italianos presentaron una acción a la Justicia, que les dio la razón y determinó que el instituto hiciera un seguimiento.

Abdala dijo que el niño y la familia tenían “vínculos ya se habían generado intensamente”. “Todo eso va generando un estado de cosas que se vuelve cada vez más consistente, cada vez más contundente y desemboca en lo que después la Justicia reconoció”, dijo.

El legislador blanco recordó que, en ese momento, los dos jueves del caso “coincidieron en que esta era la mejor solución para el niño”, que tenía “dificultades muy serias para que pudiera tener otro proceso de adopción u otra oportunidad de ser adoptado por otra familia” debido a la compleja enfermedad que padece.

Así, el diputado nacionalista afirmó que la familia Cipriani generó “lazos”, que describió como “absolutamente indestructibles”, con el menor de edad. Según el expresidente del INAU, si el sistema no “reconoce” ese tipo de vínculos, “el daño para ese niño que quiere estar con esa familia ya”, dijo en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

De acuerdo con la sentencia de la adopción plena, que tuvo en lugar en 2023, Abdala recordó que “el niño se dirigía a ellos como mamá y papá; que pedía por ellos permanentemente. y que después de haber estado durante la etapa de una integración provisoria que hubo que tuvo que volver al hogar infantil, pasó muy mal y quería volver con la familia, que al mismo tiempo lo quería adoptar”.

“Cuando esas situaciones se generan es muy difícil, por lo menos sin daño para el niño, no avanzar en esa misma dirección”, insistió Abdala. En el proceso de adopción, los técnicos de INAU “hicieron todas las valoraciones correspondientes”.

Horas antes, una familia de Maldonado apuntó contra el INAU y afirmó que había iniciado los trámites de adopción antes de que Cipriani y Minetti lo adoptaran. El menor fue parte central del argumento para que Minetti recibiera el indulto, ya que la resolución señalaba que tiene un familiar menor de edad con “graves problemas de salud que requieren asistencia y cuidados en hospitales altamente especializados”, según informó El Mundo de España.

La madre biológica del niño uruguayo fue denunciada como desaparecida días atrás, según un pedido de colaboración emitido por la Policía. Además, una familia que ahora reside en Pan de Azúcar afirmó que hace cinco años inició un trámite en el INAU para adoptar al mismo niño, y que este compartió tiempo con ellos en su casa.

En diálogo con Telenoche, el hombre, llamado Julio, dijo que trabajaba en el Instituto cuando lo conoció y preguntó si podía adoptarlo. Según su relato, le dijeron que sí, pero que debía renunciar a su cargo. Lo hizo e inició los papeleos correspondientes para que el niño —que venía de un contexto en el que su padre estaba privado de libertad y su madre era adicta y vivía en situación de calle— fuera parte de su familia.

Durante el proceso, el niño visitó la casa de la familia de Julio, donde convivió con su esposa e hijos. La familia tiene videos compartiendo con el menor en fiestas y en paseos. “Lo quisimos con el alma”, dijo el hombre, entre lágrimas.

Julio dijo que viajó desde Maldonado a Montevideo para seguir con el proceso de adopción del menor. “Nunca me llamaron por él”, lamentó, y afirmó que le comunicaron que el niño había sido dado en adopción a una “familia extranjera”.

Según informó Búsqueda, la sentencia judicial de adopción del niño señalaba que había sido “abandonado” y que no habían “procurado su localización” ni “se presentaron en INAU para saber de él”.

El Instituto determinó que después de un “extenso análisis del expediente”, “todos los requisitos” estaban dados para que la familia italiana accediera a la adopción plena. Además, ratificaron que el menor, que ingresó al INAU en 2018 y lo dejó cinco años después, “no tiene vínculo alguno con su familia de origen”. Una de las causas por las que ninguno de los adoptantes se interesaba en adoptarlo tuvo que ver con que padece lipomielomeningocele, con la médula amarrada a la altura de las vértebras lumbares.

“No creemos en el INAU porque lo que me hicieron no tiene nombre. Tengo documentación por ese niño. Fue una visitadora social a visitar mi casa. Yo tenía todo acondicionado. Había gastado parte de un dinero para que él tuviera su lugar. Mi familia lo conoció”, afirmó. “Hasta ahora nos duele, porque a ese niño lo quisimos”, dijo el hombre.

El INAU también determinó que el vínculo entre el niño y sus padres adoptivos “era de tal extensión que una separación vulneraría todos sus derechos”.

El caso tomó mayor relevancia a nivel local luego de que la madre biológica del menor, María de los Ángeles González, contratara los servicios de la defensora Mercedes Nieto, quien murió calcinada junto a su esposo, Mario Cabrera, en la casa de descanso que la pareja tenía en Garzón (Maldonado).

Según supo Montevideo Portal, la familia del menor había contratado a la abogada para recuperar la tenencia del niño. De hecho, en la Justicia existen dos expedientes archivados y otro vinculado a la situación de quien estaba a cargo del menor.

La pareja de abogados falleció en el incendio, que hasta el momento es investigado por la Fiscalía para determinar si se trató de un homicidio. Fuentes del caso dijeron a Montevideo Portal que existen varios elementos relevantes en torno a la muerte y que no se descarta ninguna hipótesis. En ese sentido, se intenta determinar si la vinculación entre la familia del menor y quienes lo adoptaron tiene relación con el fallecimiento de la pareja.

De hecho, Bomberos elevó a la Fiscalía una pericia que concluyó que se trató de un accidente. Sin embargo, un análisis de la escena contratado por la defensa de la familia de los fallecidos determinó que podría tratarse de un doble homicidio.

Las autoridades decidieron no archivar la investigación por el estado en el que quedaron los cuerpos de las víctimas, entre otros aspectos.