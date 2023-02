López Obrador valoró la “independencia” de Cuba y entregó reconocimiento a Díaz-Canel

Internacionales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, impuso este sábado la orden del Águila Azteca, en grado de collar, al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lo que fue criticado por la oposición.



“Cuba, el país que durante más de seis décadas ha hecho valer su independencia políticamente enfrentando a los Estados Unidos. En consecuencia creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba representado por su presidente merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia”, dijo el mandatario mexicano en la entrega durante la visita de Díaz-Canel a México, concretamente al estado de Campeche.



Ante esto, el presidente de Cuba dijo recibir el reconocimiento con “humildad” y siendo consciente de que es una condecoración para el pueblo cubano.



El conservador Partido Acción Nacional (PAN) repudió en un comunicado que López Obrador entregase dicho reconocimiento al mandatario, a quien calificaron como dictador. “El acto es deplorable y denigrante para los mexicanos y para los ciudadanos cubanos que viven bajo un régimen que los mantiene en opresión”, indicaron.



El partido opositor aseguró que el régimen cubano tiene alrededor de 1.000 presos políticos, muchos de ellos por manifestarse en las protestas del 11 de julio de 2021, jornada en la que pedían un cambio radical para su país, donde se vive “una grave crisis humanitaria”.



En la mañana de este sábado, minutos después de aterrizar en Campeche, Díaz-Canel dijo que la relación actual entre México y Cuba logró concretar varios programas y acciones “de mutuo beneficio”, como el envío de especialistas de la salud.



"En menos de un año estamos cumpliendo lo acordado y hay resultados para mostrar", expuso el mandatario, en referencia a los más de 500 profesionales de la salud que prestan servicios en México como parte de un convenio de salud firmado entre ambos gobiernos.



La presencia de centenares de médicos cubanos en hospitales de la capital mexicana contratados para combatir la pandemia de la covid-19 despertó en 2020 controversia en el país por sus costos y por las actividades que realizaban.



El PAN consideró que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales a través de este convenio “se da bajo el contexto de esclavitud moderna, trata de personas y violaciones flagrantes de sus derechos humanos, ya que estas personas no tienen libertad de elegir si quieren participar y obtienen únicamente entre 9 y 25 % del pago total que se hace directamente al régimen cubano”.



Hacia una nueva convivencia en América



López Obrador manifestó su voluntad de caminar hacia una nueva convivencia de países de América, porque, dijo, “ese modelo impuesto hace dos siglos está completamente agotado, es anacrónico, no tiene futuro. Esa salida ya no es benéfica para nadie, hay que hacer a un lado la disyuntiva que se impuso de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos de forma valerosa o defensiva”, sentenció.



Además opinó que en la actualidad hay muy buenas condiciones para alcanzar dicho propósito “sin que nadie se quede atrás”.



El viernes, cuestionado sobre el embargo de Estados Unidos a la isla, el presidente de México reiteró su postura sobre la política, a la que consideró “medieval” y una “flagrante violación a los derechos humanos”.



“Lo consideramos un acto prepotente y violatorio de los derechos humanos, no se puede aislar, bloquear un pueblo. Más cuando se trata solo de cuestiones políticas. ¿Qué culpa tiene la gente, qué culpa tiene el pueblo?”, remarcó.



Díaz-Canel Díaz-Canel mencionó al presidente mexicano Benito Juárez y lo describió como “símbolo de la dignidad de los pueblos originarios y de las luchas contra las agresiones del colonialismo europeo y las ambiciones expansionistas del vecino poderoso”.

EFE