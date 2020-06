Informes

Y otras cosas

López Obrador dice que "no mentir" y "no robar" ayuda a no contagiarse de coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que "no mentir" y "no robar" ayudan a no contagiarse de coronavirus, en el contexto de un alza en el número de casos y muertes por lo que ha pedido a la población no caer en la "psicosis".