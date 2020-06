López Mena dijo que en diez o quince días Buquebus va a estar con “frecuencias regulares”

Locales

“Quizás no muchas porque no sabemos el mercado que está dispuesto a viajar, eso lo va a marcar la realidad”, dijo el empresario.

El empresario y dueño de Buquebus, la empresa que realiza la conexión entre Argentina y Uruguay, se reunión en la tarde de este martes con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

A la salida, el empresario brindó declaraciones a los medios. Ante la consulta sobre qué dialogaron, López Mena dijo: "Conversamos sobre el futuro. Somos optimistas", al tiempo que destacó la dirección del gobierno ante la pandemia de COVID-19.

"Uruguay ha tenido un éxito muy grande en la dominación de la pandemia, eso está siendo admirado en todas partes del mundo. Hoy, junto a Canadá, es el único lugar que puede entrar a Europa y lo europeos pueden venir", destacó el empresario en declaraciones consignadas por radio Universal.

En este sentido, contó que dialogó con el presidente sobre la "apertura". "Eso es lo que más tratamos. La apertura, según dijo el presidente, está cerca, muy cerca. Nosotros, en el día de hoy, hemo certificado sanitariamente el puerto de Colonia. Tenemos seis certificaciones para los buques, para el puerto de Montevideo, el puerto de Buenos Aires y ahora el puerto de Colonia. Así que pensamos que no va a pasar diez quince días que vamos a estar con frecuencias regulares, quizás no muchas porque no sabemos el mercado que está dispuesto a viajar, eso lo va a marcar la realidad", adelantó el dueño de Buquebus.

Consultado sobre la posibilidad de realizar el proyecto de un puerto en Punta Carretas, el empresario dijo que también dialogó sobre ese tema. "Es muy interesante. Estuve el otro día recorriendo el lugar y la obra es muchísimo más económica, así que sí", aseguró.

"Yo lo que no quiero es perder el tiempo. No quiero estar un año haciendo trámites. El presidente es una persona joven, dinámica, inteligente, yo creo que todo se va a decidir mucho más rápido", agregó.

Con respecto a la conexión Buenos Aires - Piriapolis, el empresario confirmó que "ya está en marcha" y que el próximo 17 de diciembre ya empezarían con las frecuencias. "Ya hay pasajes vendidos", concluyó.