Londres: ataque de perros en el metro casi cuesta una vida y reaviva debate sobre tenencia

La policía británica confiscó dos perros luego de que protagonizaran un peligroso incidente el pasado domingo en la estación de metro de Stratford, en Londres.

Según testimonios recogidos por el periódico Daily Star, la víctima del ataque se habría ofrecido a ayudar a una mujer que llevaba consigo dos perros de raza american bully XL. Al parecer, la mujer tenía dificultades para ajustarle el arnés a uno de los animales mientras controlaba al otro.

En el video se aprecia cómo el improvisado ayudante no consigue dominar al perro de gran porte. Si bien el animal no carga hacia el hombre con resolución, sí le muerde repetidas veces la ropa. Esto último se aprecia en la filmación, ya que el resgto de la prenda vuela en trozos por toda el área.

Desesperado, el hombre pide ayuda y la mujer grita órdenes al can, quien no le obedece. Luego llega el momento de mayor peligro, cuando el díscolo animal derriba al sujeto y se arroja sobre él. Desesperado, el atacado se arrastra en retroceso hasta casi caer del andén, justo en el momento en el que arribaba una formación.

Finalmente, la propietaria de los perros camina por la plataforma y consigue dominar —aunque con dificultad— a ambos animales.

