Londres: activistas atacan a martillazos la pintura “Venus del espejo”, de Velázquez

Militantes del movimiento ecologista Just Stop Oil, opuesto a las energías fósiles, rompieron este lunes en la National Gallery de Londres el cristal de protección de un cuadro del pintor español Diego Velázquez, que había sido atacado también a principios del siglo pasado por una sufragista.

Los dos militantes, de 20 y 22 años, se introdujeron hacia las 10H45 (locales y GMT) y golpearon con un martillo la protección de la "Venus del espejo", una tela conocida en el Reino Unido con el nombre de "Rokeby Venus", precisó la organización ecologista en un comunicado.

Just Stop Oil protestors have smashed the glass on the Rokeby Venus in the National Gallery.



"Women did not get the vote by voting," they say.



A century ago, the painting was slashed by a suffragette. pic.twitter.com/S0j4Xc1KXI