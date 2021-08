Londres aceptaría un nuevo referendo en Escocia si hay clara voluntad popular

Internacionales

El ministro del Gabinete del Gobierno británico, Michael Gove, dice que podría celebrarse otro referéndum de independencia en Escocia, tras el de 2014, cuando se perciba una "voluntad consolidada" de la población de esa nación histórica, en una entrevista publicada este domingo en el periódico escocés "Sunday Mail".



"El principio de que el pueblo escocés, en las circunstancias correctas, puede hacer la pregunta otra vez (de si quiere separarse del Reino Unido), sigue ahí", asegura.



"Simplemente, yo no creo que sea apropiado, y la gente tampoco lo cree, hacer la pregunta ahora", declara el político conservador, de origen escocés.



Preguntado sobre si el Gobierno de Londres, que debe autorizar una hipotética consulta, piensa oponerse indefinidamente a la misma -hasta ahora la ha rechazado-, Gove afirma: "No, si se da el caso de que claramente hay una voluntad consolidada a favor de un referéndum, habrá uno".



El ministro no especifica lo que el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, consideraría como una "voluntad consolidada" del electorado escocés.



Durante 2020, el apoyo por la independencia de Escocia llegó, según las encuestas, al 58 %, si bien se ha reducido durante 2021. Un sondeo reciente de Panelbase para "The Sunday Times" situaba ese respaldo en un 48 %.



En las elecciones autonómicas del pasado 6 de mayo, el Partido Nacional Escocés (SNP, en inglés) de Nicola Sturgeon se quedó a las puertas de la mayoría absoluta, con 64 de los 65 escaños necesarios (de un total de 129 en el Parlamento de Edimburgo), pero ha podido aliarse con los siete diputados del Partido Verde, también partidario de la independencia.



En el histórico plebiscito de 2014, promovido por el SNP y autorizado por el Gobierno conservador británico de entonces, un 55,3 frente a un 44,7 % de los escoceses votaron por permanecer en el Reino Unido.

Fuente: EFE