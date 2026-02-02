Policiales

Localizaron a la adolescente de 13 años que era buscada en Maldonado

El Ministerio del Interior ubicó a la adolescente de 13 años que había desaparecido de su hogar en Maldonado el pasado sábado 31 de enero.

La menor fue vista por última vez en horas de la mañana, en su hogar del barrio Lomas de San Martín, en la ciudad de Maldonado. Pereira Reina vestía un short vaquero rosado, un canguro bordó, championes blancos y una mochila blanca y negra. Apareció en buen estado de salud.

Ante cualquier tipo de información por persona ausentes, el Ministerio del Interior pide comunicarse al 911 —línea gratuita y disponible las 24 horas—; al teléfono 2030 5638, al mail [email protected] o de manera presencial en la seccional policial más próxima.