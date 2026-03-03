Policiales

Localizada la mujer de 46 años que desapareció de su casa en Maldonado

El Ministerio del Interior encontró a salvo a una mujer de 46 años que había desaparecido de su casa en el Balneario Buenos Aires (Maldonado) el pasado 2 de marzo.

Ante casos de personas ausentes, quienes tengan información pueden comunicarse a las siguientes líneas del Ministerio del Interior:

— 911: llamada gratuita y disponible las 24 horas.

— Personas ausentes: 2030 4638.

— Vía mail: [email protected]

— Presencial: dirigirse hacia la seccional policial más próxima.