Localizada la mujer de 46 años que desapareció de su casa en Maldonado

Había sido vista por última vez en la tarde del 2 de marzo en la zona de Balneario Buenos Aires.

03.03.2026 10:04

2026-03-03T10:04:00-03:00
El Ministerio del Interior encontró a salvo a una mujer de 46 años que había desaparecido de su casa en el Balneario Buenos Aires (Maldonado) el pasado 2 de marzo.

Ante casos de personas ausentes, quienes tengan información pueden comunicarse a las siguientes líneas del Ministerio del Interior:

—            911: llamada gratuita y disponible las 24 horas.

—            Personas ausentes: 2030 4638.

—            Vía mail: [email protected]

—            Presencial: dirigirse hacia la seccional policial más próxima.



