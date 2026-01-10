Judiciales

Lo “turbio” del auto del policía que participó de accidente en que murió pareja de 18 años

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

El caso por el siniestro ocurrido en el camino de Los Arrayanes, en Maldonado, aún carece de imputaciones, dado que las indagatorias se vieron suspendidas por la feria judicial que comenzó a fines de diciembre.

El hecho ocurrió a principios de noviembre. Una pareja de jóvenes de 18 años, que circulaba en un Volkswagen Gol, falleció como consecuencia del impacto frontal entre dos autos. A nivel judicial, la última novedad es que la Fiscalía, dirigida por Jorge Vaz, rechazó el pedido de la defensa de uno de los conductores para que se periciara una Volkswagen Nivus.

Esta SUV fue el tercer vehículo que participó del accidente y era conducido por un efectivo policial que se encontraba alcoholizado. La Fiscalía, a partir de pericias iniciales realizadas por la Policía Científica, entiende que la Nivus no participó directamente del hecho y que, por lo tanto, no tuvo responsabilidad directa en el fatal desenlace.

Ignacio Durán, penalista que representa al conductor del segundo auto que protagonizó el siniestro, un Volkswagen Golf, considera que se debe descartar con información precisa que el vehículo haya tenido algún tipo de incidencia en el siniestro.

El caso fue elevado a la Justicia tras el rechazo del fiscal Vaz. Sin embargo, las autoridades judiciales —que durante la audiencia consideraron relevante la información solicitada por el abogado— negaron el pedido porque la ley establece que, para poder acceder a esa instancia, el cliente de Durán debe estar imputado.

Algo “turbio”

El policía en cuestión conducía con 0,13 gramos de alcohol por litro de sangre. Resultó ileso en el impacto y fue trasladado a su domicilio luego de que el personal médico descartara lesiones graves.

Existen algunos indicios que despiertan sospechas, según la defensa, por lo que se abocarán a recabar elementos que permitan aportar argumentos al juez que sostengan su teoría del caso.

De acuerdo con testigos que estuvieron en la escena, la Nivus vehículo fue retirada entre 20 y 30 minutos después de ocurrido el accidente. Estas personas aseguran que los cuerpos de los jóvenes aún permanecían en el lugar cuando se dispuso el retiro del auto del efectivo policial.

El vehículo fue trasladado a una seccional policial de Maldonado y retirado pocos días después por un tercero, que no era el funcionario. Las autoridades no registraron quién retiró la SUV ni la documentación presentada para hacerlo.

Además, el policía permaneció solo unos minutos en la escena y varias personas que concurrieron al lugar —incluso familiares de ambas partes— no pudieron ingresar. “Nosotros veíamos de lejos la Nivus y, después de 20 minutos, nos dejaron pasar, pero ya no estaba. Nos pareció muy raro, algo turbio hay”, relató una de las personas a través de un audio al que accedió Montevideo Portal.

En cuanto a la sanción aplicada al efectivo, debió pagar una multa de $ 27.000 y se le retiró la libreta de conducir por algunos meses.

La defensa, encabezada por Durán, contrató a una perito privada con el objetivo de recibir asesoramiento técnico y definir los pasos a seguir.

Antes de que el abogado solicitara a la Fiscalía la pericia de la Nivus, la experta Karina Moreno explicó que este paso era relevante porque —luego de analizar la escena— no descarta “ni por asomo la participación” del vehículo en el siniestro.

Las víctimas del accidente fueron Lola Ferreres y Agustín Cajtak, pareja que circulaba en un Volkswagen Gol. Ambos fallecieron en el lugar por el impacto frontal. La familia de Cajtak, representada por Rafael Silva, se había opuesto a la pericia de la Nivus, al considerar —en línea con la Fiscalía— que el vehículo no tuvo incidencia en el desenlace.

En diálogo con Montevideo Portal, Durán insistió en que el objetivo de la pericia sobre la Nivus es contar con elementos firmes que permitan esclarecer la situación y, eventualmente, descartar de manera definitiva la no participación del vehículo en el hecho.

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds