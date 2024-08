Lo que se sabe por ahora del huracán Ernesto, que tiene en alerta a costa este de EE. UU.

Ernesto, que llegó a ser un huracán de categoría dos en su camino a las Bermudas y luego se degradó a tormenta tropical, se ha intensificado de nuevo a la categoría de huracán a su paso por el Atlántico Norte, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El NHC, con sede en Miami, advirtió que Ernesto continúa generando fuerte oleaje con peligrosas corrientes de resaca que afectan todavía la costa este estadounidense.

Ernesto, que causó graves inundaciones y apagones en Puerto Rico, azotó luego a Bermudas, dejando al 75 % del territorio británico en el océano Atlántico sin servicio eléctrico.

El ciclón, de nuevo ahora de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5, se encuentra ubicado a 840 kilómetros (520 millas) al sur de Halifax, en Nueva Escocia (Canadá), y a 1.310 kilómetros (815 millas) al suroeste de Cape Race (Terranova), indicó el NHC en su boletín más reciente.

Se mueve rápidamente en dirección oeste-noroeste a una velocidad de traslación de 28 kilómetros por hora (17 millas por hora) y presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora).

*motion sickness warning* New video from Saildrones in the path of Hurricane Ernesto tonight, 110 nautical miles SW of Bermuda! Winds were gusting between 50-63 mph and significant wave heights were measured around 26-32 feet! Images Courtesy: Saildrone, NOAA pic.twitter.com/FF9ldYx3Gj

En la trayectoria de pronóstico, el centro de Ernesto pasará cerca del sureste de Terranova el lunes y martes por la mañana y se prevé “alguna intensificación adicional durante las próximas 12 horas”, seguido de un debilitamiento antes de que se convierta el martes en un ciclón post-tropical.

Las marejadas generadas por Ernesto continúan afectando porciones de las Bahamas, Bermuda, la costa este de Estados Unidos y Canadá, unas condiciones que podrían continuar todavía durante las próximas 48 horas.

Se trata del tercer huracán en lo que va de temporada de huracanes en la cuenca atlántica, que comenzó el pasado 1 de junio, y que ha producido cinco tormentas tropicales: Alberto, Beryl, Chris, Debby y Ernesto.

De ellas Beryl, Debby y Ernesto se fortalecieron hasta llegar a huracanes. Beryl incluso alcanzó la mayor categoría en la escala Saffir-Simpson, la cinco, causando destrucción y muerte en el Caribe y en Estados Unidos.

Hurricane #Ernesto is HUGE! Over 900 miles wide; about 3 times the average hurricane size! But size & strength do NOT equal strength. It is a Cat 1 headed towards Bermuda. 4-8 ft waves will hit the Mid-Atlantic coast this weekend with high rip current risk!@FOXBaltimore #mdwx pic.twitter.com/R2A9MGduzx