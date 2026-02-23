Internacionales

Lo que hay que saber sobre la muerte del Mencho

Por The New York Times | Ephrat Livni

El gobierno mexicano dijo el domingo que había matado a Nemesio Oseguera Cervantes, líder histórico de una de las organizaciones criminales más poderosas del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue durante mucho tiempo el líder de una de las bandas más poderosas de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y era considerado una de las figuras criminales más violentas del país.

El gobierno mexicano dijo el domingo que había resultado herido en una misión liderada por las fuerzas de seguridad en Tapalpa —ciudad de unos 20.000 habitantes, en el estado costero occidental de Jalisco, donde se fundó y asentó su banda— y que murió mientras era trasladado a la Ciudad de México para recibir atención médica.

Esto es lo que hay que saber sobre “El Mencho”, su cártel y la importancia de su muerte, en México y en el exterior.

¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación?

Este cártel, una banda escindida del poderoso cártel de Sinaloa alrededor de 2009, creció hasta convertirse en una de las organizaciones de narcotráfico más importantes de México. Lucha contra sus rivales en varios estados mexicanos, al tiempo que transporta drogas sintéticas —como cocaína, metanfetamina y, en los últimos años, fentanilo— a Estados Unidos y otros países.

Hasta el año pasado, el cártel, a veces conocido por las siglas en español CJNG, era el principal competidor del cártel de Sinaloa, según la Guía Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos.

Oseguera, quien fundó y dirigió el grupo, gestionó la expansión de su cártel forjando acuerdos con bandas locales más pequeñas más allá de sus bastiones en los estados de Jalisco, Nayarit y Colima.

Se cree que el grupo, formado por entre 15.000 y 20.000 miembros según estimaciones del gobierno estadounidense, obtiene ingresos anuales de miles de millones de dólares. Sus actividades delictivas incluyen el tráfico de drogas, la extorsión, el robo de combustible, el secuestro, la tala y la minería ilegales, así como el tráfico de inmigrantes.

El Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza la violencia y la intimidación para asegurar la cooperación y ahuyentar a sus rivales. Lleva a cabo ejecuciones públicas y exhibe los cadáveres, a menudo dando publicidad a la violencia en redes sociales. También ha atacado y asesinado a políticos, jueces y agentes del orden mexicanos.

El Departamento de Estado estadounidense designó al cártel como organización terrorista extranjera el año pasado.

¿Quién era El Mencho?

El apodo lo utilizan habitualmente las personas con el nombre de pila de Oseguera, Nemesio.

Nacido en 1966 en México, hijo de agricultores pobres, se trasladó a California cuando era adolescente. Allí se enfrentó dos veces a cargos por tráfico de drogas cuando era un adulto joven. Regresó a México tras su segunda detención y, según informes, trabajó brevemente como agente de policía.

En 1996 se casó con Rosalinda González Valencia, sobrina de Armando Valencia, un poderoso jefe criminal. Oseguera acabó aliándose con un jefe del cártel de Sinaloa y luego dirigió una banda escindida que se convirtió en el Cártel Jalisco Nueva Generación.

A medida que la nueva banda ascendía rápidamente, se hizo famosa por sus ataques temerarios contra las fuerzas de seguridad y por aterrorizar a comunidades de todo el país. El Departamento de Estado estadounidense había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su detención.

Su muerte fue recibida con satisfacción por Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, quien fue embajador en México durante el primer gobierno del presidente Donald Trump. Oseguera, dijo en las redes sociales, era “uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”.

¿Cuál fue la respuesta en México?

El asesinato de Oseguera desencadenó un rápido brote de violencia en México.

En estados de todo el país, grupos armados bloquearon carreteras e incendiaron supermercados, bancos y vehículos. Fue uno de los estallidos de agitación más generalizados de la historia reciente del país.

El estado de Jalisco dijo que había suspendido el transporte público en algunas zonas y advirtió a los hoteles que dieran instrucciones a sus huéspedes para que permanecieran a resguardo. El estado de Nayarit canceló las clases el lunes.

El gobierno de EE.UU. advirtió a los ciudadanos estadounidenses que “se quedaran a resguardo hasta nuevo aviso” en partes de cinco estados: Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. Las compañías aéreas emitieron recomendaciones a los viajeros o suspendieron los vuelos.

Gran parte de la violencia se produjo en Guadalajara, la capital de Jalisco, un centro de 1,4 millones de habitantes que es sede del Mundial de Fútbol de este año.

¿Qué puede ocurrir a continuación?

Durante la presidencia de Claudia Sheinbaum, México ha lanzado su ofensiva más agresiva contra los cárteles en más de una década.

La muerte de Oseguera es una importante victoria para el gobierno mexicano y podría ayudar a reducir la presión del presidente Trump, quien ha estado amenazando con llevar a cabo ataques en México.

Pero los imperios criminales de México tienen un historial de superación frente a los mejores esfuerzos de las autoridades para debilitarlos, y algunos analistas de seguridad afirman que los cárteles son demasiado poderosos, adinerados y arraigados como para erradicarlos. Incluso cuando el gobierno tuvo éxito en sus esfuerzos por fracturar el cártel de Sinaloa, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación pareció ganar terreno.

Ahora, el asesinato de Oseguera y la violencia posterior sugieren que la banda más joven podría tener problemas.

Hasta dónde se extienda la agitación puede depender de si los líderes del cártel han establecido una línea clara de sucesión capaz de mantener unida a la organización. De no ser así, la muerte de Oseguera podría desencadenar la fragmentación y una nueva oleada de derramamiento de sangre, según Vanda Felbab-Brown, experta en grupos armados no estatales de la Brookings Institution.

Paulina Villegas y Jack Nicas colaboraron con reportería.

Paulina Villegas y Jack Nicas colaboraron con reportería.