Lo que el viento nos dejó: barco al garete, bandera rasgada y whisky “muy on the rocks”

Tal como lo anunciara el Inumet en su aviso especial del viernes, desde la tarde del domingo, fuertes vientos castigan el sur y el sureste del país; situación que se prolongará hasta bien entrado el lunes.

Este fenómeno climático produjo también un acusado descenso de la temperatura y granizadas en varios puntos del sur del territorio nacional, desde la Barra del Chuy hasta Montevideo.

En la capital del país, la Intendencia reporta semáforos cortados en las esquinas de Agraciada y Francisco Gómez y en Agraciada y Valentín Gómez. Lo mismo sucede en Centenario y Jaime Cibils y en Centenario y Brito Foresti, aunque en estas últimas dos esquinas el desperfecto no se debe al viento, sino al hurto de cables.

También se reportaron caídas de árboles, pero nada parecido a lo ocurrido durante el ciclón extratropical ocurrido en la madrugada del 8 de abril.

En imágenes

La combinación de viento y granizo dejó algunas postales llamativas a lo largo de la jornada. Por ejemplo, el “paisaje nevado” que la granizada dejó en la Barra del Chuy.

Allí, un vecino de la zona aprovechó el “hielo celestial” para darse un gusto: prepararse un whiskey irlandés on the rocks.

Según informó el medio local Inf Central, el responsable de tan original brindis es Edgardo Saint Esteven, escribano e integrante del Rotary Club Chuy Frontera y conocido residente de la zona.

Un poco más al oeste, en Punta del Este, un pequeño yate se soltó de sus amarras y terminó sobre la rambla.

Según informó la Armada Nacional, se procedió a notificar telefónicamente al hijo del propietario, quien anoche dijo que se encontraba en camino al lugar desde Montevideo y detalló que la embarcación no contiene objetos de valor más allá de los propios elementos de seguridad. También señaló que desconoce la cantidad de combustible con la que cuenta la embarcación y que posee seguro.

Todavía más al oeste, en Montevideo, el viento dejó una señal muy visible en un punto neurálgico de la ciudad: hizo jirones el pabellón nacional en Tres Cruces.

Lo que vendrá

Al momento de redactarse la presente, hay alertas por vientos fuertes en toda la costa sur y sureste, desde San José hasta la frontera con Brasil. El fenómeno es más intenso en el litoral maldonadense, donde el aviso es de nivel naranja.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé actualizar sus alertas al mediodía.