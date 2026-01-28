Lo picó una avispa y convulsionó: guardavidas rescataron a argentino en playa Bikini

Un turista argentino de 50 años fue reanimado por guardavidas en playa Bikini, Manantiales, después de haber convulsionado cuando estaba en el mar.
El hombre fue picado por una avispa, insecto al que es alérgico, mientras se encontraba en el agua, y comenzó a convulsionar.
Los guardavidas le brindaron primeros auxilios hasta que fue trasladado al Sanatorio Cantegril, en Maldonado.
