Internacionales

Lo peor: quiso defender a su hija de su ex agresivo, falló los disparos y fue asesinado

Un violento episodio que incluyó intercambio de disparos y apuñalamiento se hizo viral en los últimos días. El video circuló primero en Tailandia, país donde se produjo el incidente, y rápidamente trascendió fronteras.

Según informara el medio local Thaiger, el hecho ocurrió sobre las 11:00 horas del pasado 5 de octubre en el municipio de Bang Pa-in, en la provincia de Ayutthaya.

Allí, un hombre de 30 años llamado Theerachot Pharot se presentó en la casa de la familia de su expareja, Parinchaya Phusathong, de 28 años.

De acuerdo con el citado medio, el sujeto tiene un vasto historial de violencia contra su expareja y el hijo de ambos, situación que llevó a la mujer a mudarse de provincia. Sin embargo, el hombre la localizó y no le dejó más remedio que refugiarse en casa de su padre, Bancha Phusathong, de 60 años, donde el obstinado agresor siguió acosándola con frecuencia.

El día de los hechos, Pharot irrumpió en el domicilio de Parinchaya con la presunta intención de “reconciliarse”, idea para la que, curiosamente, se presentó armado. Tal como se aprecia en el video, el hijo de ambos corrió escaleras arriba y alertó a su abuelo, quien bajó de inmediato —también armado— a defender a la mujer.

Fue entonces cuando los hechos se precipitaron: ambos hombres dispararon y se hirieron, pero el arma del intruso se trabó luego del primer tiro. Sin embargo, logró esquivar la mayor parte de los disparos de su exsuegro, tomar una tijera y apuñalarlo en el cuello hasta la muerte.

Pese a haber vaciado los nueve proyectiles de su cargador, el sexagenario solo atinó tres disparos, que dieron en el rostro, barbilla y torso del homicida. Este logró salir de la casa y llegar hasta su auto, un sedán Mercedes Benz que había dejado en la calle, pero no pudo subir. Cuando la policía llegó al lugar, lo detuvo y lo trasladó a un hospital. Se espera que comparezca ante la Justicia una vez que se recupere lo suficiente como para ello.

El futuro desarrollo del caso generó preocupación en la opinión pública, debido a que el agresor es hijo del exvicealcalde, un hombre influyente en la zona. Sin embargo, desde la policía local se aseguró que ese parentesco no incidirá en las pesquisas.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

