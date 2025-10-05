Lo encontraron robando botellas de cerveza vacías: fue condenado a cuatro meses de prisión

Policiales

Un hombre de 24 años fue condenado por la Justicia en el departamento de Maldonado luego de intentar robar 12 botellas de cerveza vacías, informó la Jefatura del departamento fernandino.

Según remarcaron, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona Operacional III (URPM III) se encontraban realizando patrullajes por la Avenida Juan Antonio Lavalleja, cuando recibieron la comunicación de un vecino que alertó el hurto del casillero con las 12 botellas vacías.

De esa forma, los efectivos llevaron a cabo el patrullaje para encontrar al ladrón a partir de los datos aportados por el testigo. De esa manera, lograron hallarlo, metros más adelante en un predio ubicado en las calles Chiossi y Gutiérrez Ruiz. El cajón también fue hallado a escasos metros.

De esa forma, el autor del hecho, que además poseeía antecedentes penales, fue condenado como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a cumplir la pena de cuatro meses de prisión.

