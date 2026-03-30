Lo convirtieron en letrina: denuncian estado de un cajero al lado de una comisaría

Vecinos del barrio Rivera Chico, en la ciudad de Rivera, denunciaron el pésimo estado en el que encontraron el cajero automático de la zona.
Según informó el comunicador local Pedro Olivera, el dispensador de dinero se encuentra en las calles José María Damborearena y Jacinto Vera y está al lado de la seccional 10ª de Policía.
Residentes de la zona se llevaron un disgusto al intentar usar el cajero, ya que la cabina había sido usada como excusado por un desaprensivo.
Los vecinos relataron la presencia de “abundante materia fecal en el piso, acompañada de un fuerte olor nauseabundo y presencia de moscas”, refiere el citado informe.
En redes sociales, numerosos internautas manifestaron desagrado por lo ocurrido y exigieron la revisión de las cámaras del lugar para identificar al autor del inmundo acto.
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