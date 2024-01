Lluvia de plomo: el audio de la balacera en Maldonado en la que fue herida una mujer

Policiales

En la noche del pasado martes, la policía fernandina acudió a un llamado recibido por la línea 911 y procedente del bario Los Olivos, en el norte de la capital departamental.

Al llegar al lugar se encontraron con una mujer herida de bala. La víctima estaba siendo traslada al Sanatorio Cantegrill por un automóvil particular, que fue escoltado por un patrullero.

Según informara la emisora local Cadena del Mar, la mujer tiene 34 años y recibió dos disparos en una pierna. Interrogada sobre el hecho, dijo que la agresión había sido cometida por dos hombres que pasaron frente a su casa en moto. “Dispararon diez veces”, detalló.

A pesar de la violencia sufrida, la víctima declinó hacer la denuncia policial.

En las últimas horas, el periodista Marcelo Umpiérrez publicó en redes sociales el registro de sonido del tiroteo. La grabación deja claro que los atacantes usaron un arma automática y que efectuaron, al menos, quince disparos.

— Marcelo Umpierrez ??099323625 (@emekavoces) January 24, 2024

En declaraciones publicadas por FM Gente, la mujer dijo no tener “problemas con nadie” y aseguró que en su entorno familiar no hay ninguna situación que explique la agresión. Por ello, entiende que el ataque no iba dirigido a ella.

Testigos del hecho señalaron que los atacantes viajaban en una moto Yamaha modelo Kripton, de colores rojo y negro.