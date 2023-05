Lleva 15 años en licencia médica y demanda a la empresa por no aumentarle el sueldo

Curiosidades

Ian Clifford, un especialista en tecnologías de la información, saltó recientemente a las páginas de la prensa británica debido a su curioso y fallido intento de demandar a la compañía IBM, para la que trabaja. O al menos figura en la planilla.

Según informara el sábado el periódico Daily Mail, Clifford está “médicamente jubilado” y la empresa le paga un salario anual de 54,000 libras esterlinas (algo más de 2,6 millones de pesos uruguayos) como parte de su plan de discapacidad. Sin embargo, recientemente el trabajador intentó demandar a la compañía estadounidense por “discriminación por discapacidad”, alegando que su salario no era “lo suficientemente generoso” para mantenerse al día con la inflación.

De acuerdo con el citado reporte, el demandante no realizó ningún trabajo para la empresa en los últimos 15 años, pero seguirá recibiendo su salario anual hasta su jubilación o fallecimiento, lo que suceda primero. Sin embargo, el profesional considera que su empleador lo ha tratado injustamente y por eso intentó llevar a la empresa a los tribunales para obtener un aumento de sueldo.

Clifford, residente en la ciudad de Reading, comenzó a trabajar para la empresa de software estadounidense Lotus Development en el año 2000, cinco años después de que IBM la adquiriera. En setiembre de 2008, se ausentó por enfermedad hasta 2013, y fue entonces cuando presentó las primeras quejas sobre el pago de sus vacaciones durante esos cinco años, y porque no recibió un aumento de sueldo. IBM finalmente le ofreció al especialista un “acuerdo de compromiso” que le permitió incorporarse al plan de discapacidad de la empresa con un salario garantizado y sin obligación de trabajar.

Según el plan de discapacidad, a Ian Clifford se le ha pagado el 75 por ciento de su salario de 72,037 libras (o sea, 54,028 libras) durante los últimos 15 años, sin trabajar, así como otras 8,685 tras un acuerdo por las citadas vacaciones de 2013. Pese a ello, el año pasado el empleado intentó demandar a IBM en un tribunal laboral del Reino Unido, alegando que su empleador lo había tratado desfavorablemente.

“El objetivo del plan es brindar seguridad a los empleados que no pueden trabajar; y eso no se logra si los pagos se congelan para siempre”, argumentó Clifford en el tribunal, alegando que necesitaba un aumento salarial debido a la elevada inflación que azota últimamente al Reino Unido, dato que es rigurosamente cierto. Sin embargo, el juez del caso no compartió su punto de vista.

“Este argumento no es sostenible porque solo los discapacitados pueden beneficiarse del plan. No es discriminación por discapacidad que el Plan no sea aún más generoso”, argumentó el juez laboral Paul Housego. “Incluso si el valor de las 50.000 libras esterlinas al año se redujera a la mitad en 30 años, sigue siendo un beneficio muy importante. Es un trato más favorable, no menos”, expresó

El caso fue desestimado por el tribunal, pero recientemente se divulgaron sus pormenores y se hizo viral.