Llegan las aguavivas: qué hacer ante una picadura y por qué no son “enemigas”

Como es usual a fines de enero o principios de febrero, comenzaron a registrarse medusas, más conocidas como aguavivas, en las playas de Maldonado. Según constató Montevideo Portal, esta especie comenzó a concentrarse en el océano de Punta del Este desde hace unos días.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la principal característica de esta especie es la presencia de células especializadas, con pequeñas estructuras que funcionan como agujas microscópicas que pueden inyectar toxinas y sirven para paralizar las presas o como mecanismo de defensa.

La cartera explica en su web que estas células son las causantes del malestar y toxicidad que se genera muchas veces al entrar en contacto con ellas, pero debe tenerse en cuenta que el grado de toxicidad depende de la especie.

Las especies más peligrosas que llegan a nuestras costas son la cubomedusa, la fragata portuguesa y el relojito. Si los guardavidas detectan su presencia, colocarán una bandera sanitaria en la playa; también pueden accionar del mismo modo si hay mucha cantidad de medusas en la playa, sin importar de que especies sean.

Ambiente recordó que “las medusas no son nuestras enemigas y cumplen un rol muy importante en el ecosistema, porque entre otras funciones, son parte de la dieta de tortugas marinas, peces y moluscos”.

Ante una picadura de una aguaviva, el Ministerio de Ambiente recomienda en su página web:

· No frotar con arena mojada ni agua dulce.

· Enjuagar con agua de mar la zona afectada para arrastrar restos de células urticantes que puedan haber quedado adheridas a la piel.

· Aplicar vinagre para aliviar el dolor.

· Usar hielo (envuelto, no directo) para desinflamar por 15 minutos.

· Aplicar pomada antiinflamatoria.

· Si los síntomas persisten, acudir al centro asistencial más próximo.