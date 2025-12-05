Llamas previas al despegue: avión con 169 pasajeros debió ser evacuado en San Pablo

Internacionales

Un avión de Latam debió evacuar a 169 pasajeros la noche del jueves en el aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo, el mayor de Brasil, tras un incendio en un equipamiento de carga, sin dejar heridos.

Videos difundidos en redes sociales muestran llamas cerca de la parte inferior del avión y gran cantidad de humo. En otras imágenes se observa a los pasajeros deslizándose por los toboganes y saliendo por la pista.

El incidente ocurrió durante el embarque de un vuelo que cubriría la ruta doméstica de São Paulo a Porto Alegre, informó el viernes la aerolínea brasileña en un comunicado.

#BREAKING



Esteira de bagagem pega fogo e Airbus A320 da LATAM Brasil precisa ser evacuado em Guarulhos



Apesar do susto, todos os ocupantes evacuaram o avião em segurança e ninguém se feriu pic.twitter.com/JjQP1C7EKb — AEROIN (@aero_in) December 5, 2025

Latam dijo que el fuego se originó en “un equipamiento” de una empresa externa para carga de la aeronave, un Airbus A320.

“El humo generado por el equipo activó los protocolos de seguridad”, según la aerolínea, que explicó que los pasajeros fueron evacuados mediante la pasarela de embarque y los toboganes de emergencia.

"No hubo heridos y la situación fue rápidamente controlada", señaló Latam.

AFP.