Llamado laboral para el Ministerio de Ambiente: sueldo de $ 116.233 por 40 horas semanales

El Ministerio de Ambiente presentó un llamado laboral para el puesto de consultor desarrollador Full Stack con un sueldo que alcanza los $ 116.233 más IVA.

Según el aviso, el postulante “deberá ser profesional del área de la Informática con un mínimo de 3 años de experiencia en desarrollo”. Además, se debe contar con “conocimientos y experiencia demostrable en Node.js, poseer dominio avanzado de bases de datos relacionales Maria DB y PostgreSQL, manejo en software de control de versiones (GIT) y manejo solvente en CSS y HTML5”.

Según se informó, la Dinacea “llevará a cabo la evaluación y selección competitiva del consultor de acuerdo con los méritos profesionales, de experiencia, formación y otros de acuerdo con los requerimientos del cargo, así como de su perfil para desarrollar” las siguientes actividades:

— Desarrollar nuevos requerimientos del sistema integrado de datos (SID)

— Diseñar interfaces de usuario y otras funcionalidades front-end.

— Desarrollar aplicaciones back-end.

— Testear e implementar para asegurar la funcionalidad de las aplicaciones considerando la velocidad y escalabilidad del proyecto.

— Crear bases de datos para la correcta operatividad del sistema.

— Generar documentación y transferencia de conocimiento a usuarios y equipo técnico.

Por otro lado, Presidencia informó que el contrato será por 12 meses “a partir de la firma del contrato”, con la posibilidad de renovarse “sujeto a la evaluación de desempeño correspondiente”.

En cuanto al pago, “el ministerio actuará como agente de retención del 90% del IVA”, se informó. Por otro lado, el consultor “deberá cumplir con 40 horas semanales de trabajo” y ser “ciudadano de uno de los países miembros del BID”.

El postulante no podrá ser funcionario público, “excepto los docentes siempre que no superen las sesenta horas semanales ni haya superposición de horarios”. Además, existen otras limitantes: la persona no podrá formar parte del proyecto ni ser familiar del “coordinador del programa o con otra persona que tenga un contrato vigente dentro del mismo proyecto con una función superior o subordinada en la vía jerárquica a la del contrato a suscribir”.

Las postulaciones serán recibidas hasta el 21 de julio a las 17 h y deberán presentarse a través del siguiente correo: [email protected]. En dicho mail, el candidato deberá agregar una pequeña biografía de cien palabras (resumen de formación y experiencia laboral) y su CV en español. El mismo deberá contener formación, experiencia y referencias profesionales. Por otro lado, se solicita “indicar que el llamado es para el Proyecto URU/19/002 y poner el nombre del término de referencia al que se postula”.

