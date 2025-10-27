Locales

Llamado laboral en la ANP con sueldo de más de $ 100 mil: los requisitos para anotarse

La Administración Nacional de Puertos (ANP) abrió un nuevo llamado laboral para electricista naval por un contrato de 180 días con sueldo de $ 109.049,70 por la carga horaria de 48 horas semanales.

El llamado tiene como objetivo integrar un registro de aspirantes a ser contratados para campañas de dragado por medios propios o actividades conexas en el puerto de Montevideo, señaló el organismo en las bases.

Los interesados podrán registrarse a través de este formulario, que estará vigente hasta las 15:00 del próximo 17 de noviembre.

Requisitos excluyentes:

- Contar con ciudadanía natural o legal.

- Ser mayor de 18 años de edad al momento de la inscripción.

- Contar con libreta de embarque de máquinas vigente.

- Cursos OMI vigentes al momento de la inscripción.

- Los ciudadanos que se encuentren residiendo en ciudades de departamentos limítrofes podrán inscribirse, siempre que la distancia con el puerto de Montevideo no supere los 50 (cincuenta) km.

Documentación probatoria excluyente:

- Cédula de identidad vigente (original y fotocopia).

- Credencial cívica y constancias de voto del último acto eleccionario obligatorio (original y fotocopia).

- Libreta de embarque habilitante vigente (original y fotocopia de toda la libreta).

- Carné de salud vigente (original y fotocopia).

- Cursos OMI vigentes (original y fotocopia).

- Comprobante de domicilio a nombre del postulante (recibos de UTE, OSE o Antel o Constancia Policial) (original y fotocopia)

- Formulario de inscripción web impreso.

- Constancia de egreso en los estudios requeridos.