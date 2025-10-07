Locales

Llamado laboral en Presidencia con sueldo de $58 mil: estos son los requisitos

La Presidencia de la República, a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil, abrió un llamado laboral para cubrir el cargo de Asistente de Gestión Académica y Formativa en régimen de provisoriato por 12 meses, con posibilidad de efectivización.

El puesto tiene una carga horaria de 40 horas semanales y una remuneración de $58.354 nominales. El lugar de trabajo será en Montevideo, en la Torre Ejecutiva.

El llamado está vigente hasta el 16 de octubre de 2025.

Entre los requisitos excluyentes se destacan: contar con título terciario en áreas como Administración, Gestión Educativa o afines, con al menos 750 horas o duración no menor a un año medio; también se admite acreditar el 50% de los créditos de una carrera universitaria en esas áreas.

Además, se requiere un año de experiencia en tareas administrativas en instituciones educativas, ser ciudadano uruguayo, tener mayoría de edad, carné de salud vigente y acreditar el voto en el último acto electoral obligatorio.

El proceso de selección incluye prueba de oposición, valoración de méritos y entrevista personal.

La postulación se realiza exclusivamente a través del portal Uruguay Concursa.

