Locales

Llamado laboral en Presidencia con sueldo de $ 64 mil: estos son los requisitos

Montevideo Portal

La Presidencia de la República, a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), abrió un llamado laboral para cubrir un cargo de Analista en Gestión Humana.

El puesto se desempeñará en la sede de la ONSC, ubicada en la Torre Ejecutiva (Montevideo), con una carga horaria de 40 horas semanales y una remuneración nominal de $64.424, a valores de enero de 2025.

La designación inicial será por 12 meses en régimen de provisoriato, y, tras una evaluación favorable, el funcionario podrá pasar a ocupar el cargo presupuestal de forma definitiva.

El formulario de inscripción del llamado está disponible en la página Web del portal Uruguay Concursa. Las postulaciones son recibidas hasta el 18 de noviembre.

Funciones del cargo

El Analista en Gestión Humana brindará soporte técnico y profesional en procesos de evaluación psicolaboral, reclutamiento y selección de funcionarios de la Administración Central y otros organismos. Entre las principales tareas se incluyen:

Realizar evaluaciones psicolaborales y elaborar informes técnicos.

y elaborar informes técnicos. Asesorar a ministerios y organismos sobre perfiles, criterios de selección y normas de concurso.

sobre perfiles, criterios de selección y normas de concurso. Participar en tribunales de selección y contribuir al diseño y mejora de metodologías y procedimientos en materia de gestión humana.

El cargo requiere disponibilidad para viajar al interior del país.

Requisitos excluyentes

Podrán postular todas las personas que cumplan con los requisitos generales de los concursos públicos y, específicamente:

Título de Licenciado/a en Psicología , expedido por la Universidad de la República o equivalente registrado por el MSP.

, expedido por la Universidad de la República o equivalente registrado por el MSP. Experiencia mínima de un año en procesos psicolaborales y en implementación de procesos de reclutamiento y selección.

Modalidad de selección

El proceso se compone de tres etapas:

Prueba de oposición (hasta 60 puntos). Valoración de méritos y antecedentes (hasta 25 puntos). Entrevista personal (hasta 15 puntos).

Para aprobar, se requerirá alcanzar un mínimo de 70 puntos en total. La lista de prelación resultante tendrá una vigencia de 18 meses, lo que permitirá cubrir futuras vacantes con los concursantes mejor posicionados.

Montevideo Portal