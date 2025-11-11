Locales

Llamado laboral en Ministerio del Interior por más de $ 65.000: requisitos y postulación

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior inició un concurso abierto para un puesto de desarrollador de software, que desempeñará sus tareas en el área de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de dicha cartera.

El período de inscripción comenzó este martes 11 de noviembre e irá hasta el próximo miércoles 26 inclusive. Para anotarse, se deberá llenar un formulario online, disponible a través de este enlace.

Como requisito excluyente, el Ministerio del Interior establece que los postulantes deben residir en los departamentos de Montevideo, Canelones o San José. También deben tener entre 18 y 45 años de edad —a excepción de los funcionarios policiales— y presentar cédula de identidad (vigente y “en buenas condiciones”), credencial y constancia de votos de las pasadas elecciones nacionales, balotaje y departamentales. Otras exigencias incluyen tener cané de salud vigente y presentar un currículum digital.

Además, se requiere tener formación de bachillerato tecnológico en informática de UTU o bachillerato aprobado de Enseñanza Secundaria, de cualquier orientación (ambos con la totalidad de las materias aprobadas). También son válidas las carreras técnicas en tecnologías de la información, dictadas por instituciones habilitadas por el Ministerio de Educación.

De acuerdo con el llamado, la carga horaria es de 40 horas semanales contractuales, con dos jornadas de teletrabajo por semana.

La remuneración es de $ 67.763 nominales a enero de este año, incluyendo partidas por presentismo y compromiso de gestión.

La “función principal” del cargo es “diseñar y crear aplicaciones informáticas, utilizando para ello una amplia gama de técnicas, lenguajes y herramientas para ese fin”.

