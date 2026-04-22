Llamado laboral a administrativo de “baja complejidad” con sueldo de $ 60.000: qué se pide

Montevideo Portal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lanzó un llamado laboral a concurso público y abierto para cubrir cuatro cargos de Gestor Administrativo en la Auditoría Interna de la Nación.

Las personas seleccionadas desempeñarán tareas administrativas “de baja y mediana complejidad”, vinculadas al funcionamiento cotidiano de las distintas unidades organizativas de la Auditoría Interna de la Nación, según las bases del llamado divulgadas por el organismo.

El régimen laboral será de 40 horas semanales, con una remuneración nominal de $60.981, a valores de enero de 2026.

El periodo de postulación cierra este 22 de abril.

La designación inicial será por 12 meses en carácter provisoriato. Finalizado ese período, y previa evaluación de desempeño, el funcionario o funcionaria podrá acceder a la designación definitiva en el cargo presupuestado correspondiente.

El llamado está dirigido a personas mayores de 18 años que sean ciudadanos naturales o legales, cuenten con documento de identidad vigente, bachillerato completo de Secundaria o UTU, tengan carné de salud y acrediten el voto correspondiente al último acto electoral obligatorio, además de completar la postulación a través del portal Uruguay Concursa, con carácter de declaración jurada.

En materia de incompatibilidades, quienes resulten seleccionados no podrán mantener otros vínculos con la Administración Pública

Entre las funciones previstas se incluyen la atención al público y al funcionariado, la gestión de documentación y expedientes, el uso de herramientas informáticas y ofimáticas, la actualización de registros y bases de datos, y la redacción de documentos administrativos.

Las personas interesadas deberán estar registradas como usuarias del portal www.uruguayconcursa.gub.uy, donde se realiza la inscripción y el seguimiento de todas las instancias del llamado.