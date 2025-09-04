Llamado laboral: Banco de Seguros busca cubrir 13 cargos de administrativo por $ 57.000

Montevideo Portal
El Banco de Seguros del Estado (ASSE) abrió un llamado laboral para cubrir 13 cargos de administrativo especializado III en Montevideo y conformar una lista de prelación.
Entre los documentos obligatorios figuran la cédula y credencial vigentes, así como Bachillerato aprobado o equivalente de UTU. Los postulantes de 35 años de edad o más deberán acreditar aportes previos a la Seguridad Social que les permitan jubilarse con causal común a los 65 años de edad.
Asimismo, se valorará la formación curricular en temáticas de Administración, Seguros, Marketing, Comercial, Economía, Ingeniería, Derecho, Negocios y otras a consideración del tribunal. Se valorará tanto avance de carrera como carrera terminada.
El período de inscripción se extenderá del 8 al 22 de setiembre, a través del portal del BSE. Allí deberán completar los datos solicitados.
El postulante deberá desempeñar tareas comerciales y operativas a demanda del sector o departamento en que reviste funciones (áreas del negocio, Hospital BSE o donde corresponda), “equilibrando la orientación a la satisfacción del cliente con la consecución de los objetivos institucionales”.
Las tareas del cargo pueden realizarse en cualquiera de las áreas del BSE ubicadas en los siguientes edificios:
• Casa Central (Mercedes 1051)
• Anexo Libertador (avenida Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464)
• Edificio Reclamaciones (bulevar Gral. Artigas 3821)
• Hospital BSE (avenida José Pedro Varela 3420)
El puesto tiene una carga horaria laboral de 32 horas y media semanales correspondientes a 6 horas y media diarias, de lunes a viernes, en el marco horario de 8:00 a 19:00. “El horario de ingreso y salida dependerá del sector donde sea asignado y se le comunicará oportunamente”, indican las bases del llamado.
El sueldo nominal mensual es de $57.456.
