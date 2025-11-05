Literalmente a patadas: así fue el robo piraña contra una joyería en Las Piedras

En las últimas horas se divulgaron imágenes reveladoras sobre el robo piraña sufrido ayer por una joyería en la localidad canaria de Las Piedras.
Tal como informáramos los cuatro delincuentes fueron perseguidos por la Policía y apresados poco después en el barrio pedrense de Cofrisa.
Los videos divulgados posteriormente muestran el momento en el que uno de los delincuentes se acerca al comercio y derriba de una patada la puerta de cristal. La acción toma por sorpresa a los transeúntes, que huyen corriendo.
Tras romper el vidrio, dos de los delincuentes se apoderan velozmente de la mercadería para luego escapar en motos con dos cómplices que los aguardaban. Mientras tanto, la propietaria del local había alcanzado a ocultarse en el baño.
Un policía de particular que se encontraba frente al local efectuó un disparo. Tras eso, varias personas que circulaban por el lugar intentaron intervenir para impedir la huida de los delincuentes y quitarles los bolsos con el botín.
Tras una persecución, los cuatro hombres fueron detenidos. La Policía logró incautar las dos motos utilizadas en el atraco y recuperar los objetos robados.
