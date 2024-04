Literalmente Cualquier Otro se candidatea para presidente de Estados Unidos

A la hora de elegir presidente en noviembre, los estadounidenses probablemente tendrán como principales opciones al demócrata Joe Biden y al republicano Donald Trump. Aunque también podrían votar por Cualquier Otro.

Un profesor texano y veterano de 35 años decidió cambiar legalmente su nombre completo a Literally Anybody Else (Literalmente Cualquier Otro, en español) y recolecta firmas para postularse como candidato independiente a la Presidencia, ahora que tiene edad para hacerlo.

“Mi nombre es Literally Anybody Else y estoy postulando a la presidencia de Estados Unidos”, dijo recientemente en una entrevista a la cadena WFAA de Dallas, Texas, al sur del país. “No es necesariamente acerca de mí, como persona, sino de considerar a Literalmente Cualquier Otro como una idea”, explicó.

Time for a revolution! Meet "Literally Anybody Else" - the antidote to the political establishment. A leader untainted by politics, who empathizes with YOUR dreams and struggles. Let's prioritize practical solutions and a future that works for ALL. #ChangeIsNow #AnybodyElse2024