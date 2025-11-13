Locales

Literal: la particular torta con la que se cerró la Fiesta Nacional del Chorizo

Montevideo Portal

El pasado 8 y 9 de noviembre se celebró la Fiesta Nacional del Chorizo con dos jornadas a pura música, tradición y gastronomía. El Parque Zorrilla de San Martín, en la ciudad de Pan de Azúcar, se vistió de fiesta y contó con la presencia de familias de todo el Uruguay.

Además de la degustación del chorizo artesanal como plato típico, la fiesta contó con una torta imitación de un chorizo en tamaño gigante, según informó FM Gente.

Esta fue hecha con 160 huevos, 15 kilos de dulce de leche, seis kilos de chocolate y otros seis de pasta fondant. Los ocho bizcochuelos fueron endulzados y humedecidos con sirope. Su relleno era de menta y chocolate, mientras que la cobertura tenía sabor a panceta. Pesaba 60 kilos y medía 70 x 20 centímetros.

Además, por detrás del embutido, los pasteleros realizaron una imitación del cerro Pan de Azúcar, también comestible. Según describieron, contaba con ingredientes como canela, cascarilla de cacao, algarroba, anís y cardamomo.

El pastel fue elaborado por estudiantes del curso de Pastelería Artesanal que se dicta en el Comunal Estación de Pan de Azúcar.

El evento contó con campamentos, espacios para niñas y niños, feria de artesanías, puestos de comida y un cierre artístico con La Nueva Escuela y Chacho Ramos.

