Lista de Fum-Tep criticó la desafiliación de Caggiani: “Sed de destrucción”

La lista 27-Praxis, perteneciente a la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (Fum-Tep), emitió un comunicado en el que cuestionó la decisión de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) de desafiliar al presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen-ANEP), Pablo Caggiani.

Esta lista lleva la conducción del sindicato educativo desde 1994 e integra todas las filiales del país con mayoría, a excepción de Montevideo, según supo Montevideo Portal.

A través de un comunicado, la agrupación aseguró que esta moción se tomó “sin cuórum” ni “fundamentación ninguna”. “Podemos decir que, para unas centenas de compañeras y compañeros, desafiliar a Pablo cumple con su sed de destrucción en una concepción sindical de que quienes toman la decisión de ocupar cargos de gobierno son traidores”, reza el texto difundido este miércoles.

Además, 27-Praxis critica el “error estratégico” que implicó desafiliar al maestro, ya que “a la fecha el eje central de la conversación pública y mediática se corrió de la violencia en las escuelas para centrarse en la desafiliación” del presidente del Codicen.

La desafiliación de Caggiani se dio a raíz de un conflicto en la educación, luego de que ocurriera una brutal golpiza en la Escuela Nº 123 de Jardínes del Hipódromo la semana pasada.

En diálogo con Montevideo Portal, una fuente de la lista 27-Praxis mencionó que el motivo del comunicado fue “mostrar hacia afuera que no todos [piensan] igual y no vale todo lo mismo”.

“No es con medidas punitivas que se logra mejorar la calidad de los sindicatos y que las representaciones son variadas también por la cantidad de afiliados que vos tenés”, argumentó la sindicalista.

Según señaló, en el caso de que 27-Praxis lo “entienda” y “una vez hablado” con Caggiani, si él “quiere pedir” su reafiliación, se puede consultar y volver a poner” el tema sobre la mesa.

A su vez, la lista de Fum-Tep también cuestionó que se haya desafiliado a otros integrantes del gremio que no acataron la medida sindical de paralizar sus actividades. “Este lugar inquisidor al que hemos llegado, en el que el secretariado de un sindicato deberá ‘revisar’ los nombres de quienes no paran para comunicar la desafiliación y cumplir con el mandato de la asamblea, es novedosa para la rica historia de acumulación de Ademu Montevideo, de sus corrientes y de la Fum-Tep”, añade el texto.

“Promover la desafiliación de compañeras y compañeros es un camino que resta. Resta voluntades, resta cercanía, resta años de construcción sindical en la que estuvieron compañeras y compañeros que entregaron, incluso, su vida. […] Comprometidas con el sindicato de todas y todos, […] seguimos apostando a una forma de hacer sindicato que no deje a nadie afuera y a nadie atrás”, finaliza el texto.

La fuente consultada por Montevideo Portal comentó que este viernes habrá una reunión del secretariado de Fum-Tep, donde todo el tema “seguramente salga”.

