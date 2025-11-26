Lista Inteligente: precios de frutas y verduras hasta el 8 de diciembre

El relevamiento de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) junto con la Dirección General de la Granja destaca productos frescos de calidad y a precios mayoristas. La zanahoria, el perejil y la cebolla, entre los más económicos.
Del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2025, la Lista Inteligente ofrece a consumidores una guía orientadora de precios de frutas y verduras de estación. Esta herramienta, elaborada cada quince días por la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y la Dirección General de la Granja, busca incentivar el consumo de productos frescos, de calidad y con buena oferta en el mercado.
El informe incluye precios relevados en seis puntos de venta: Punto Fresco, Alma Natural, Directo de la Chacra, Feria Vegetal, Mundo Fresco y Frescosur. A continuación, algunos ejemplos destacados:
Productos más accesibles (por kilo o unidad)
- Zanahoria: desde $39 (Punto Fresco y Alma Natural)
- Cebolla: desde $39 (Alma Natural)
- Zapallito: desde $35 (Alma Natural)
- Perejil (atado): desde $25 (Alma Natural)
- Tomate cherry (500g): desde $35 (Alma Natural)
Frutas de estación
- Durazno: desde $69 (Punto Fresco y Alma Natural), hasta $138 (Mundo Fresco)
- Melón: desde $59 (Punto Fresco), hasta $169 (Frescosur)
Verduras con mayor variación de precios
- Morrón verde: oscila entre $49 (Alma Natural) y $178 (Directo de la Chacra)
- Remolacha (atado): desde $49 hasta $129, según el punto de venta
