Economía

Lista Inteligente: precios de frutas y verduras hasta el 8 de diciembre





El relevamiento de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) junto con la Dirección General de la Granja destaca productos frescos de calidad y a precios mayoristas. La zanahoria, el perejil y la cebolla, entre los más económicos.

Del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2025, la Lista Inteligente ofrece a consumidores una guía orientadora de precios de frutas y verduras de estación. Esta herramienta, elaborada cada quince días por la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y la Dirección General de la Granja, busca incentivar el consumo de productos frescos, de calidad y con buena oferta en el mercado.

El informe incluye precios relevados en seis puntos de venta: Punto Fresco, Alma Natural, Directo de la Chacra, Feria Vegetal, Mundo Fresco y Frescosur. A continuación, algunos ejemplos destacados:

Productos más accesibles (por kilo o unidad)

Zanahoria : desde $39 (Punto Fresco y Alma Natural)

: desde $39 (Punto Fresco y Alma Natural) Cebolla : desde $39 (Alma Natural)

: desde $39 (Alma Natural) Zapallito : desde $35 (Alma Natural)

: desde $35 (Alma Natural) Perejil (atado) : desde $25 (Alma Natural)

: desde $25 (Alma Natural) Tomate cherry (500g): desde $35 (Alma Natural)

Frutas de estación

Durazno : desde $69 (Punto Fresco y Alma Natural), hasta $138 (Mundo Fresco)

: desde $69 (Punto Fresco y Alma Natural), hasta $138 (Mundo Fresco) Melón: desde $59 (Punto Fresco), hasta $169 (Frescosur)

Verduras con mayor variación de precios

Morrón verde : oscila entre $49 (Alma Natural) y $178 (Directo de la Chacra)

: oscila entre $49 (Alma Natural) y $178 (Directo de la Chacra) Remolacha (atado): desde $49 hasta $129, según el punto de venta