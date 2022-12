Lima, su trabajo silencioso y de hormiga para ser la voz del interior en la interna del FA

Política

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10

Cada noche, Andrés Lima se sienta y escribe al menos una hora, a veces dos. Sin posibilidad de ser reelecto en 2025, el intendente de Salto dice que está en contra de permanecer en el Estado como medio de vida, pero proyecta, sin embargo, la posibilidad de ocupar una banca en el Senado durante el próximo período e incluso la de disputar la candidatura a la presidencia de la República en las internas de 2024.

Lima avanza con movimientos precisos. Se postuló a la presidencia del Congreso de Intendentes para destrabar la tensión entre Yamandú Orsi y Carolina Cosse. Y si bien esto no prosperó —por decisión del presidente del FA, Fernando Pereira—, sí fue designado vicepresidente del organismo que nuclea a los jefes comunales de todo el país. Es la tercera vez consecutiva que lo logra.

Así como con la escritura —escribe cuentos cortos y publicó un tratado sobre filosofía teológica—, para la estrategia política Lima también es metódico, ordenado.

“Un orden para las cosas”: así denominó el jerarca a su última publicación, como si se tratara de un prefacio para lo que viene en su carrera y estrategia política enfocada al interior del país, en particular a aquellos lugares en los que el Frente Amplio perdió votos, municipios, ediles, concejales e incluso intendencias.

Un cronograma y el territorio. Ese es el plan con el que trabaja el salteño, con el objetivo de acercarse, representar y crear una red política que abarque decenas de grupos locales con la suficiente ascendencia para tener peso político en la estructura nacional de la coalición de izquierda. Según informaron a Montevideo Portal fuentes allegadas al Encuentro Federal Artiguista (ENFA), el sector político ha logrado incorporar hasta el presente más de 50 agrupaciones de esas características.

“Las agrupaciones en algunos departamentos tienen más fuerza que las nacionales. La explicación es el vínculo personal. Se hacen lecturas más cercanas a la realidad territorial, que ideológicas. Estás en contacto, entonces sabés cuál es la prioridad de tu vecino, del pueblo en donde vivís. Entonces, a la hora de votar, se vota al de acá al lado. Lo veo, me escucha, algo me ha resuelto. Si no lo resolvió, hizo la gestión. Todo eso pesa y explica el crecimiento de las agrupaciones departamentales en el interior”, explica Lima, que entiende que hubo y hay lecturas equivocadas en sectores históricos del FA sobre la realidad del interior.

Luego de su incorporación a la Liga Federal en julio de 2021 y de la creación del ENFA, Lima, que gobierna Salto desde 2014 con el apoyo de comunidades cristianas y comunistas, planifica recorrer los 19 departamentos del país siete veces antes de las elecciones internas de 2024.

“Son 16 fines de semana que equivalen a 16 departamentos. Salto se trabaja el día a día, 17. En Canelones los jueves de tardecita siempre termino con alguna reunión en alguna ciudad del departamento. Montevideo, los domingos. Eso me permite en cuatro meses recorrer el país y ahora estamos terminando la tercera. Vamos a llegar a cuatro más: de noviembre a febrero, de marzo a junio, de julio a octubre y de diciembre a febrero de 2024. Son siete recorridas en dos años y medio. Después, cuatro meses para la campaña interna”, detalla y proyecta con precisión metodológica el intendente de Salto en diálogo con Montevideo Portal.

Cubrir el territorio, el puerta a puerta, es una práctica política que no le es nueva a Lima. Antes como abogado y juez canónico, y después como jerarca departamental, cada domingo durante casi dos décadas recorrió el interior de su departamento.

“El FA tiene que crecer afuera, en el resto de los 17 departamentos. Ahí nosotros nos sentimos cómodos, a gusto. Sabemos dónde nos movemos y nos sentimos con la posibilidad incluso de atraer a uruguayos que votaron a la coalición y hoy pueden sentirse no satisfechos con lo que está haciendo el gobierno. La tarea nuestra es identificarlos e irlos a buscar. Es un trabajo de hormiga”, subraya.

Ahora, junto a equipos del ENFA, el intendente de Salto apunta al trabajo en el territorio para representar “una sensibilidad, una voz del interior” que no encuentra en un partido de matriz y liderazgos mayormente metropolitanos como el FA.

“El Frente te escucha está bien pensado. Pero el interior tiene sus cosas, sus particularidades que no las puedes negar y a veces no se entienden. Esa es la voz que pretendo representar”, afirma Lima, que después de 20 años “a la intemperie e independiente”, resolvió sumarse al ENFA (que cuenta con un lugar en la Mesa Política del FA) para por “primera vez posicionarse de forma orgánica” en el FA.

Y agrega: “El tema es la capacidad que tiene el FA en cada departamento para ir a hablar con las organizaciones que realmente hay que hablar. Y quiénes son los que realmente van o están interesados en hablar con el FA, más allá de que la invitación llegue desde la dirección central. En el caso nuestro, en Salto, la Agropecuaria fue toda a hablar con Fernando Pereira. No sé si en otros departamentos se tiene la suficiente fortaleza para generar la misma convocatoria. Para hacerla fácil, si vos estás organizado en tu departamento seguramente vas a llegar a todas las organizaciones, a tener capacidad de convocatoria. Y eso depende más de la departamental que de la dirección central del FA”.

Militancia social y gente común

Aunque Lima reconoce que su posible precandidatura genera reticencias en algunos círculos afines a los precandidatos más cantados para la interna del FA, el político piensa que para él “es más fácil ser diputado por Salto”, pero de todas formas asume el desafío de recorrer el país porque tiene la convicción de que puede llegar a lugares que otros líderes no llegan.

Su tarea, afirma, es trabajar de forma “silenciosa, tranquila y sin mucha exposición” con las agrupaciones departamentales y los vecinos para llegar adonde ni Carolina Cosse, ni Mario Bergara ni tampoco Yamandú Orsi llegan.

Lima apunta que una de las características del ENFA “es que hay mucha gente común haciendo política” y ejemplifica: un presidente de la comisión de fomento que se vincula con todos los padres de una escuela que tiene 500 alumnos y familias.

“No los ves en los diarios o los escuchas en la radio, no hablan de política durante cinco años. Pero cuando llega el momento pide el voto. Hace, es un hacedor permanente. Esa es la militancia social que para mí sustituye al Encuentro Progresista de 1994, que fue la puerta de entrada para mucha gente que no era del Frente Amplio. Para nosotros lo relevante hoy en el interior es la militancia social”, explica.

En esta línea, Lima asegura que la propuesta de ENFA es que esas agrupaciones departamentales “mantengan su identidad, el número de lista que los identifica, el nombre, su manera de vincularse, pero que con coordinación puedan convertirse en un espacio independiente y descentralizado”.

“Separados y divididos no vamos a tener posibilidad de incidir en la orgánica del FA y mucho menos en un gobierno nacional. Juntos, sí”, concluye el jerarca departamental.

