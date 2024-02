Lima presentó lista de reclamos en inauguración de aeropuerto: ¿cómo respondió Lacalle?

Política

Autoridades del gobierno y de la empresa Aeropuertos Uruguay inauguraron este viernes a la mañana el remodelado aeropuerto internacional de Salto, obra que estuvo a cargo de la compañía concesionaria.

En el acto inaugural, el intendente salteño Andrés Lima comenzó su discurso agradeciendo la obra y reconociendo “el rol de todo el gobierno nacional en todo este proceso”, así como el de la empresa privada, “haciendo posible que Carmelo, Rivera y ahora Salto” tengan “aeropuertos internacionales con una inversión considerable”.

Destacó además que la empresa a cargo de las obras de construcción fue una compañía local, lo que “generó mano de obra del departamento”. Sin embargo, tras unos minutos de destacar las posibilidades que otorga el aeropuerto al departamento y a la zona del litoral, Lima pasó a exponer una serie de preocupaciones sobre “algunas inversiones” que considera “importantes para Salto” y que “fueron promovidas”, “anunciadas” y “planteadas”, pero que aún no se concretaron.

“Ojalá que en lo que queda, en este 2024, que va a ser un año de concreciones, podamos realmente asistir a este tipo de actividades”, dijo.

De los 11 minutos de discurso, Lima dedicó 7,2 a plantear una lista de proyectos que quiere ver terminados.

Entre ellos, mencionó: el puerto de barcazas al norte de la represa de Salto Grande, en la desembocadura del arroyo Itapebí; un puerto seco a la altura del paso de frontera Salto-Concordia; y “la necesidad del free shop para esta región del país”.

“Fue parte de la propuesta, de los compromisos y de los anuncios que se hizo al departamento de Salto. Para nosotros está claro que todas estas situaciones las necesitamos, son fundamentales para generar desarrollo”, afirmó.

También mencionó la necesidad de concretar el “tren Salto-Concordia” y dijo que “se anunció y se planteó que como ciudad íbamos a contar con cinco polideportivos”.

Al momento de enumerar los barrios donde se esperaba que se instalaran estos polideportivos, alguien desde el público le gritó: “Estamos inaugurando el aeropuerto, señor”.

Lima culminó su discurso volviendo a señalar la “buena inversión” y “buena obra” que es el aeropuerto y sentenció: “Lo que está bien, está bien, y hay que decirlo; y lo que no, no está bien”.

La respuesta de Lacalle, con el recuerdo a los escritos “de liceo”

Luego de haber dicho que el aeropuerto “está divino”, de llamarlo una muestra de “lo típico que uno ve de nuestro país, el Uruguay boutique” y de reflexionar sobre lo bueno de “embellecer un lugar”, el presidente Luis Lacalle Pou respondió, sin nombrarlo, a la decisión de Lima de mencionar otros proyectos en su discurso.

Al hablar de lo importante de trabajar “con cariño” en una obra, pausó unos segundos y dijo: “[Estoy] fuera de tema, que casi todo el mundo estuvo fuera de tema hoy, ¿no? Si fuera un escrito en el liceo: ‘fuera de tema, vuelva en febrero’”.

“Conozco esa sensación, créanme. De hecho, tengo a mi hijo que está dando un examen en este momento y le estoy mandando mensajes por celular”, sostuvo, para luego agregar que esa era “la actividad numero 11 o 12” en Salto desde su asunción como presidente y “la quinta visita” desde su gobierno.

“Pero voy a ir para atrás: en el año 2010 [en un viaje] al lejano este de Salto, —como yo le llamo—, que uno llega a esos pueblitos que tiene que hacer horas de caminería rural, —en este caso no era el lejano este, en este caso era Villa Constitución—, llegamos a una reunión que no éramos muchos, alcanzaban los dedos de la mano para contarlos, pero conocí una ONG que me llenó de energía, los Pequeños Brillantes. Pequeños Brillantes es un CAIF, en Villa Constitución, con una comisión que son unos tractores las mujeres que están ahí, la verdad; que mueven cielo y tierra”

“¿Qué nos pidieron en 2010? —yo era diputado, no era siquiera senador—: que tenían que tener un local nuevo, el local que tenían no aguantaba más. [De] 2010 a la fecha son 14 años, tres gobiernos. Estamos inaugurando en breve el local de pequeños brillantes en Villa Constitución”, dijo Lacalle.

“Esto no pretende ser un camiseteo, porque no me gusta y menos en la posición que estoy yo. No cometería jamás la imprudencia de decir que los gobiernos no han hecho nada. De hecho, saben qué, en el 2014, el día que largamos la campaña mi primera frase, o la segunda de mi discurso fue: ‘vamos a seguir lo que está haciéndose bien, vamos a cambiar lo que está haciendo mal y vamos a hacer lo que nunca se hizo’”, agregó el presidente.

“Y, ¿saben qué? Yo, cuando escuchaba al intendente Lima dije: ‘qué linda es la democracia de mi país, porque yo no estoy de acuerdo en casi nada, pero qué bueno que esté hablando el intendente Lima y que esté diciendo en un acto esto’”, comentó Lacalle, que luego agregó: “Cuando uno se sube al ring, se sube al ring. Hay que tener perspectiva de lo que es nuestro país. Hay, así, contando rápido, tres candidatos a presidente acá”.

Al presidente @LuisLacallePou no le gustó que le recordemos todo lo que prometió y no cumplió en Salto:

- Puerto de barcazas

- Puerto seco

- Freeshop

- Ferrocarril binacional

- ?5 Polideportivos

¡Será que se lleva alguna promesa sin cumplir para febrero presidente!

PD:… pic.twitter.com/uuooGX2A3V — Andres Lima?? (@AndresLimaFA) February 23, 2024