Liga de José Ignacio contradijo a Antía por hotel: “Nada más lejos de la verdad”

Locales

Tras la polémica que generó la aprobación del proyecto de un hotel sobre la franja costera de La Juanita, la Liga de José Ignacio se posicionó al respecto y contradijo al intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien aseguró que desde la asociación estaban “recontentos” y “avalaban” la construcción.

“No entendemos, entonces, la aparición de declaraciones que indican que la Liga apoya este proyecto, nada más lejos de la verdad”, aseguró en un comunicado. Por este motivo, dijo la agrupación, solicitó una audiencia con la Intendencia de Maldonado, el Municipio de Garzón y el Ministerio de Ambiente “para dejar clara, una vez más, [su] posición de rechazo a todo tipo de excepción a la legislación vigente”.

De este modo, la Liga de José Ignacio señaló que “se ha expresado con claridad en todos esos encuentros que su postura es históricamente opuesta a cualquier excepción que el Poder Legislativo y/o Ejecutivo considere conveniente realizar, por más beneficiosa que esta pueda ser”.

Esta posición, señaló la agrupación, tiene como fin “evitar sentar precedentes que luego puedan repetirse de manera negativa para la comunidad”.

En lo que refiere al hotel de campo aprobado por la Junta Departamental de Maldonado, la oposición es “con especial énfasis por tratarse del cuidado de la zona costera”, expresó la Liga.

De todos modos, la institución indicó que se reunió con el propietario del padrón en cuestión, así como con la Comisión de Obras de la Junta Departamental y con ediles representantes de los partidos políticos para “escuchar los argumentos a favor y en contra del proyecto”.

De todas formas, la Liga aclaró que “no tiene los medios ni la capacidad técnica para evaluar la conveniencia de este proyecto ante otras alternativas que podrían realizarse en el padrón en cuestión y que serían, según sus promotores, más desfavorables para la comunidad”. La Liga tampoco “tiene la capacidad de aprobar o rechazar excepciones, esto le corresponde al poder del Estado”, expresó.

Sin embargo, explicó que su “tarea” es “levantar la voz en situaciones que amenazan el estilo de vida de la comunidad y, más aún, la preservación del medio ambiente”.

La postura de los ediles del oficialismo y la oposición en Maldonado

Sin votos de los ediles del Frente Amplio (FA), el proyecto, que tiene el aval de Antía, fue aprobado el pasado miércoles.

Los legisladores departamentales FA señalaron que es “ilegal” la construcción del edificio, sobre todo porque estará en un predio “rural”.

“Es completamente ilegal, totalmente violatoria de las normas departamentales que protegen el espacio costero”, sostuvo el edil frenteamplista Joaquín Garlo al ser consultado en rueda de prensa sobre por qué no votaron el proyecto.

Garlo consideró que “es una perla del largo collar de un accionar completamente desmedido y contrario a las normas por parte del gobierno departamental del Partido Nacional”, añadió.

En tanto, el edil blanco Darwin Correa, en diálogo con Celso Cuadro, corresponsal de Montevideo Portal en Maldonado, dijo: “Saquémosle los cucos a este tipo de cosas”.

En esta línea, el edil nacionalista recordó que este tipo de construcciones en la franja costera de José Ignacio tienen “antecedentes”. “No es nada que no se haya hecho antes”, señaló. Así, argumentó que la zona hay otro tipo de construcciones, como el hotel Vik y El Secreto, que fueron aprobadas durante la gestión del intendente frenteamplista Óscar de los Santos.

Para Correa, que apoyó al intendente Enrique Antía y votó a favor del proyecto, la reacción de la oposición, que está en contra, es negativa porque “es del lado del Partido Nacional”.

De todos modos, Correa recordó que la última palabra la tiene el Ministerio de Ambiente, ya que será quien apruebe o no el proyecto. La cartera deberá estudiar la viabilidad de la puesta en el lugar. “Si no se aprueba, no se va a hacer”, expresó.