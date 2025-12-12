Libreta de conducir por puntos: el plazo que plantean los intendentes para implementarla

Locales

El Congreso de Intendentes plantea un plazo de dos años para comenzar a implementar el sistema de libreta por puntos a nivel nacional, y que el inicio sea “de manera gradual”, según dijo el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

“La idea es tomarnos un plazo de dos años para comenzar a implementarlo. Lo cierto es que la libreta por puntos lo que viene a cambiar es un paradigma en el que ya no solo con la sanción o con la multa se cambian los hábitos de mal manejo. La idea es tomarnos un plazo y se irá implementando de forma gradual”, afirmó el jefe comunal sanducero y presidente del Congreso de Intendentes, en declaraciones consignadas por Telenoche (Canal 4).

“Es un permiso único nacional y la idea es ir avanzando en tanto todos estemos dispuestos, y que coordinen todas las direcciones de tránsito. Y que cuando arranque, sea de manera gradual”, agregó.

El gobierno de Yamandú Orsi decretó en setiembre la creación del Sistema del Permiso Nacional de Conducir por Puntos, con la idea de que comience a aplicarse de forma paulatina en el primer semestre de 2026.

El saldo inicial será de 8 puntos, “los cuales se perderán o ganarán por la comisión o no de las infracciones”, para luego ascender a 12, 14 y 15 “con el paso del tiempo sin cometer infracciones de tránsito”.

