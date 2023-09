Libia “superada” tras el ciclón Daniel que ha dejado 6.872 muertos y 10.000 desaparecidos

Internacionales

El ciclón Daniel, que atravesó este domingo el noreste de Libia, ha sido “un desastre que supera las capacidades de Libia” tras dejar al menos 6.872 muertos y más de 10.000 desaparecidos a su paso según las cifras provisionales, declaró este miércoles el jefe del Consejo Presidencial, Mohamed al Manfi.

En un discurso televisado, Al Manfi insistió en la urgencia de la ayuda internacional, que comenzó a llegar este lunes, y aseguró que las autoridades estatales no escatimarán esfuerzos para asistir a los damnificados, especialmente en la ciudad de Derna, la más afectada.

“Hemos contactado con todos los actores y líderes del este de Libia para coordinar esfuerzos sobre el terreno”, anunció el responsable, que pidió a la clase política no sacar rédito de esta catástrofe, que ha reforzado la solidaridad entre ciudadanos y el rechazo a las diferencias ideológicas.

Actualmente el poder ejecutivo está fragmentado en dos: el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Abdulhamid Dbeiba, basado en Trípoli (al oeste) y reconocido por la comunidad internacional; y el Gobierno respaldado por el Parlamento y basado en Bengasi (al este) de Osama Hammad. Las autoridades de ambas partes pidieron este lunes a la comunidad internacional apoyo al extranjero y decretaron tres días de luto nacional en todo el territorio.

El Consejo de Ministros del GUN aprobó este martes la asignación de un presupuesto de 384 millones de euros para el fondo de reconstrucción de Bengasi y Derna y 96 millones de euros destinados a los damnificados una vez se realice un censo en las áreas declaradas siniestradas en Derna, Bengasi, Al Bayda, Al Marj y Soussa.

Derna, la cuarta más grande con 120.000 habitantes, está rodeada por una cadena montañosa por lo que quedo inaccesible por vía terrestre tras las lluvias torrenciales del domingo que hicieron colapsar dos presas, vertiendo 33 millones de litros de agua en el centro de la ciudad y arrasando zonas residenciales enteras, puentes y carreteras.

En las imágenes difundidas en redes sociales se muestra el hospital de la localidad vecina de Shiha, donde varios cientos de cadáveres se amontonan en el patio exterior a falta de espacio en la morgue.

La falta de recursos ha obligado a los rescatistas y voluntarios a extraer a las víctimas de los escombros con utensilios domésticos y enterrarles en fosas comunes en el cementerio de Martouba, a una veintena de kilómetros de distancia.

Tras azotar Grecia y Turquía, el ciclón Daniel fue degradado a tormenta subtropical el 9 de septiembre y comenzó a debilitarse este lunes cuando se dirigía hacia el vecino Egipto, según un informe del Centro Meteorológico Regional Árabe.

El ministro de Aviación de este Ejecutivo, Hichem Chkiut, adelantó que es probable que el 25% de la ciudad haya desaparecido bajo el agua. Mientras tanto, más de 30.000 habitantes han sido desplazados sólo en Derna, reveló la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Uno de los motivos del rápido derrumbe de estos embalses podría ser, según los expertos, el mal estado de sus infraestructuras, la falta de medidas de seguridad así como la ausencia de mantenimiento.

El Gobierno de Bengasi declaró en un comunicado que la presa de Wadi Jazah, situada entre Derna y Bengasi, está “bajo control” y al 6% de su capacidad aunque los equipos técnicos instalaron nuevas bombas hidráulicas para aliviar la presión.

Horas antes, las autoridades de los tres municipios situados en las inmediaciones alertaron de su posible colapso tras comprobar varias fisuras y pidieron a su población abandonar el lugar ante el temor a repetir una nueva catástrofe.

Pese a la urgencia de esta situación, las autoridades enfrentadas del este y oeste del país no han logrado coordinar una estrategia conjunta, lo que algunos analistas califican de “gestión caótica”, aunque ambas pidieron este lunes por separado ayuda humanitaria y declararon tres días de luto nacional.

Sin embargo, el GUN, basado en Trípoli y reconocido por la comunidad internacional, envió a la zona del este un avión con 14 toneladas de suministros y cerca de un centenar de miembros de personal médico.

Ayuda externa

La ayuda internacional comenzó a llegar a Derna mientras las morgues colapsan ante la llegada incesante de cuerpos.

La Unión Europea ha dado a Libia 500.000 euros de ayuda humanitaria para que pueda afrontar las consecuencias de las inundaciones que ha provocado el ciclón Daniel, informó este miércoles la Comisión Europea.

Italia se está movilizando para ayudar a Libia tras el paso del ciclón y hoy partirán dos aviones Hércules de las Fuerzas Aéreas y un buque de la Marina con equipos de apoyo y material logístico.

Los dos C 130 J de las Fuerzas Aéreas partirán del aeropuerto militar de Pisa 2 C 130 J para transportar “personal de los cuerpos de bomberos y, en particular, de expertos en riesgos hídricos con los correspondientes equipos de apoyo y material logístico básico”, explicó el ministerio italiano de Defensa.

Además, ya ha partido el buque de la Marina San Giorgio, que llegará a la zona de Derna en las próximas 24 horas “para garantizar las funciones logísticas, de mando y control, así como el apoyo médico al despliegue nacional previsto en apoyo de las poblaciones de las zonas inundadas”.

La Cruz Roja Alemana (DRK) enviará ayuda humanitaria a las zonas de Marruecos afectadas por el terremoto a petición de la Media Luna Roja, según informó hoy un representante de la organización.

“Confiamos que con este primer envío de ayuda humanitaria podamos contribuir a ayudar a las personas sobre el terreno”, afirmó el representante de la DRK Christof Johnen en declaraciones citadas por la red de medios Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Está previsto que un cargamento de 3.000 esterillas y 550 tiendas de campaña parta el jueves desde el aeropuerto de Leipzig, en un vuelo que transportará también a trabajadores de la organización para dar apoyo y coordinar las ayudas sobre el terreno, según Johnen.

No obstante, el representante de la DRK puntualizó que el envío de la ayuda no responde a una petición oficial del Estado, sino a que la Media Luna Roja marroquí ha solicitado apoyo a sus organizaciones hermanas.

El Ministerio de Exteriores de Jordania anunció hoy que fletó el primer avión de socorro de la Aviación Real Jordana para ayudar a los afectados de las inundaciones que azotaron la parte oriental de Libia. De acuerdo con un comunicado oficial del departamento jordano, el avión de ayuda “lleva a bordo once toneladas de ayuda y socorro para los afectados”.

El Ministerio de Exteriores del Reino Unido anunció este miércoles un paquete de un millón de libras en ayuda humanitaria para las víctimas de las inundaciones en Libia provocadas por el ciclón Daniel. El Foreign Office detalló en un comunicado que el Reino Unido es además “uno de los principales donantes” del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU (CERF, en inglés), que va a canalizar 10 millones de dólares para Libia. El Gobierno británico “trabaja con socios de confianza sobre el terreno para identificar las necesidades básicas más urgentes” entre los afectados por el ciclón, incluidas “refugio, asistencia médica y medidas higiénicas”.

Londres está además dispuesta a "ofrecer mayor apoyo" si es necesario.

Argelia envió a Libia a 113 socorristas de la Protección Civil que llegaron ayer por la tarde al aeropuerto de Mitiga, cerca de la capital, Trípoli, para participar en los esfuerzos de rescate.

Por su parte, las autoridades egipcias decidieron este miércoles compensar con 100.000 libras egipcias (3.236 dólares) a cada una de las familias de las víctimas mortales egipcias que fallecieron por el ciclón Daniel y las inundaciones.

La ministra egipcia de Solidaridad Social, Nevin Al Qabag, decidió “sacar ayudas urgentes para las familias de las víctimas, unas 100.000 libras por familia de cada fallecido” en Libia por la tormenta y las inundaciones, informó hoy la agencia oficial de noticias egipcia, MENA.

